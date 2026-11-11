Hialeah honra a sus veteranos con un acto presidido por Bryan Calvo

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Carl Zogby, presidente del concejo municipal, en el acto para honrar a los veteranos.

MIAMI.- La ciudad de Hialeah conmemoró el Día de los Veteranos este miércoles 11 de noviembre con una ceremonia presidida por el alcalde Bryan Calvo, en la que veteranos y representantes de la comunidad recordaron el servicio militar, los sacrificios de las familias y la importancia de preservar las libertades. Fred Senra, vicecomandante de la American Legion Post 144, y Frank Perez, veterano del Cuerpo de Marines, también se dirigieron a los asistentes.

El acto en 290 Palm Ave, Hialeah, FL 33010, en el Parque de los Veteranos, reunió a miembros de la alcaldía y el Concejo Municipal, representantes de la Policía y los bomberos, integrantes de las American Legion Posts 32 y 143, veteranos, militares en servicio activo y familiares. La oficial Scarlett Hernández condujo la ceremonia y dio la bienvenida a los presentes en nombre de la ciudad.

GRACIAS POR SU SERVICIO Hialeah honra a sus héroes el Día de los Veteranos con emotiva ceremonia

La jornada comenzó con una oración del pastor Gabriel Hernández. En sus palabras de apertura, Hernández invitó a la comunidad a reconocer a quienes vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas y a no dar por sentadas sus contribuciones. La conmemoración, dijo, recuerda que las libertades de las que disfruta el país han sido protegidas por generaciones de estadounidenses.

“El Día de los Veteranos se celebra cada día”

Calvo vinculó la historia de Hialeah con el servicio militar. Recordó que la ciudad creció en parte después de la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosos veteranos se establecieron en la zona, incluidos residentes de las casas construidas o habitadas en el este de Hialeah durante las décadas de 1940 y 1950.

El alcalde mencionó a los vecinos que sirvieron en Vietnam, Irak y Afganistán, así como en la guerra contra el terrorismo. También rindió homenaje a quienes pertenecieron al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los Marines, la Guardia Costera y la Fuerza Espacial.

Detrás de él, señaló, estaba el Memorial de Veteranos de Hialeah, donde se inscribieron los nombres de residentes que entregaron sus vidas por el país. Invitó al público a acercarse después de la ceremonia y leerlos. “En algunos casos dieron el sacrificio supremo; en muchos casos, todos dieron algo a este gran país y a esta gran ciudad”, expresó.

Calvo reconoció asimismo el costo que el servicio militar impone a los familiares: la espera y la incertidumbre cuando un ser querido está a miles de millas de casa. “¿Están bien? ¿Están a salvo? ¿Van a regresar?”, planteó al describir las preguntas que afrontan quienes esperan noticias de sus familiares desplegados.

El alcalde enlazó el homenaje con la responsabilidad cívica y la democracia. Tras aludir a las elecciones celebradas la semana anterior, sostuvo que la posibilidad de votar es una de las libertades que deben valorarse. Citó al expresidente Ronald Reagan para advertir que una democracia puede perderse si cada generación no contribuye a defenderla.

“Tomamos la antorcha y vamos a seguir luchando por este gran país”, dijo Calvo al hablar de su generación y del compromiso con los principios de servicio, honor, libertad y democracia. Agradeció al comité de veteranos y a quienes organizaron el acto, y concluyó que el Día de los Veteranos debe celebrarse “cada día que se nos permite vivir en este gran país”.

El veterano Fred C Sera se crió en Hialeah. HIALEAH

Fred Senra destaca el programa de estandartes militares

Senra, veterano del Ejército y vicecomandante de la American Legion Post 144, habló de su vínculo con Hialeah. Este veterano creció en la ciudad, allí nacieron sus hijos y vivió durante años antes de incorporarse al servicio militar. Afirmó que era un honor participar en una jornada que reconoce la contribución de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Uno de los asuntos centrales de su intervención fue el Programa de Estandartes Militares, creado en Hialeah hace unos 12 años. Senra destacó la participación de la concejal Monica Perez en el inicio de la iniciativa y dijo que Miami Lakes Auto Mall, empresa de la que es socio, ha financiado el programa desde sus comienzos.

Los estandartes, explicó, representan años de compromiso y dedicación de quienes sirvieron al país, incluidos quienes pagaron el precio máximo. Senra expresó su deseo de que el proyecto continúe y agradeció a los funcionarios y miembros de la comunidad que han contribuido a sostenerlo.

Su propia historia de servicio comenzó en 1968, cuando, como residente permanente que aún no era ciudadano estadounidense, se registró para el servicio militar. Recordó que su padre le enseñó que vivir en el país implicaba cumplir con la ley y asumir responsabilidades. “Esa experiencia me ayudó a entender el sentido del deber, la disciplina y lo que significa servir a algo más grande que nosotros mismos”, afirmó.

Senra también mencionó la trayectoria militar de su familia, que abarca la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra Fría y Vietnam. Reconoció que durante los años sesenta el servicio militar no siempre era valorado y que fue una época difícil para algunas familias. Al cerrar, agradeció a los veteranos y sus familias, a quienes describió como parte esencial de los sacrificios asociados al servicio.

Veteranos participan en el acto en su honor. Hialeah

Frank Perez pide escuchar las historias de los veteranos

Perez, veterano del Cuerpo de Marines y vicepresidente del Comité de Asuntos de Veteranos de Hialeah, recordó su despliegue en 1990 en apoyo a la Operación Tormenta del Desierto. Dijo que dejó atrás a su familia y todo lo que conocía para servir junto a hombres y mujeres que comprendían el deber, el sacrificio, el honor y el compromiso.

“Semper Fidelis”, el lema de los Marines que significa “siempre fiel”, sigue teniendo un profundo significado para él, 35 años después de aquella misión. Perez sostuvo que el servicio no termina cuando una persona deja el uniforme: “Nos quitamos el uniforme, pero nunca la responsabilidad de ser veteranos”.

También pidió que el feriado no se convierta en una fecha más del calendario. A su juicio, honrar a los veteranos supone mostrar compasión a quienes sufren, ayudar a quienes atraviesan dificultades y tratar con dignidad a quienes han servido. Incluyó en ese reconocimiento a las familias y a los llamados “Gold Star”, cuyos seres queridos murieron durante el servicio.

Perez, nacido en Cuba y llegado de niño a Estados Unidos junto a su madre, explicó que la libertad tenía para él un significado personal. La definió como poder hablar sin temor, practicar la religión elegida, criar a los hijos en paz y perseguir sueños. A los jóvenes les pidió acercarse a los veteranos y escuchar sus historias antes de que desaparezcan las voces de quienes sirvieron hace más tiempo.

Hialeah es una ciudad con gran presencia de veteranos. HIALEAH

Del Día del Armisticio al Día de los Veteranos

La conmemoración del 11 de noviembre nació para recordar el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial, vigente desde las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. En 1919, el presidente Woodrow Wilson proclamó la fecha como Día del Armisticio. En 1938, el Congreso la convirtió en feriado nacional.

Tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, veteranos y organizaciones impulsaron que el homenaje incluyera a quienes habían servido en todos los conflictos. El Congreso cambió oficialmente el nombre a Día de los Veteranos en 1954, durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Desde entonces, el 11 de noviembre honra a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

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