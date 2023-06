Historia y sabor en Miami: Frutería Los Pinareños

Guillermina y Ángel Hernández nacieron en 1941 en la provincia de Pinar del Río. El destino los unió en el exilio y en Miami crearon una empresa familiar que ha resistido los embates del tiempo.

“Yo vine a Miami en 1961 por la Operación Pedro Pan, tenía 16 años”, contó Guillermina a DIARIO LAS AMÉRICAS. “Después estuve en Nueva York, y regresé. Esto era de judíos, se lo rentamos, luego se lo compramos y aquí estamos”, dijo entre risas.

La frutería abrió en 1968. Este local, que ha sufrido varios cambios, lleva casi 60 años en La Pequeña Habana, lo que la convierte en una joya de la zona, conservando la identidad de esa peculiar barriada. De hecho, se le considera la frutería en funcionamiento más antigua de Florida.

Overton, Robert M. Los Pinarenos fruteria in Miami's Little Havana. 1969 (circa). State Archives of Florida, Florida Memory.

Frutería Los Pinareños, en La Pequeña Habana, en 1969. Foto de Robert M. Overton.

Cortesía/State Archives of Florida/Florida Memory