Histórico transatlántico en Florida podría convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo

La entidad había llegado a un acuerdo tentativo a principios de este mes con el condado de Okaloosa, en la costa Panhandle de Florida, un acuerdo que estaba supeditado a que la disputa por el alquiler se resolviera mediante una mediación impuesta por el tribunal. El acuerdo que resuelve esa disputa se anunció el viernes, 11 de octubre.

Funcionarios del condado y de Conservancy se reunieron el sábado en el muelle de Filadelfia, donde está atracado el barco, para una pequeña ceremonia de transferencia de título. Aunque el acuerdo con el condado de Okaloosa aún necesita la aprobación final de un juez federal, informó el Philadelphia Inquirer.

Un arrecife artificial en Florida

Los funcionarios de Okaloosa planean hundir el barco y crear lo que sus partidarios esperan que sea una estrella con incrustaciones de percebes, en la constelación de más de 500 arrecifes artificiales del condado. Esto, para convertirlo en una atracción de buceo emblemática que podría generar millones de dólares al año en gastos turísticos locales para el buceo. tiendas, barcos de pesca y hoteles.

"Podemos decirles que no se perderán, no serán olvidados, ya no serán abandonados ni abusados", dijo Thomas Watkins, miembro de la junta de conservación, al despedirse del barco. “Serás honrado, apreciado y amado con razón en un nuevo hogar y en una nueva dimensión. Ya no navegarás por los mares, sino que serás rodeado y acariciado por ellos”.

Las autoridades han dicho que el acuerdo para comprar el barco podría costar más de 10 millones de dólares. Se espera que el largo proceso de limpieza, transporte y hundimiento del barco dure al menos un año y medio.

Disputa por el alquiler

La disputa por el alquiler surgió de una decisión de Penn Warehousing en agosto de 2021 de duplicar el atraque diario del barco a $1,700, un aumento que la entidad de conservación se negó a aceptar. La firma había dicho a través de sus abogados que quiere recuperar el acceso al atracadero para poder reemplazar el barco con un cliente comercial que proporcionará empleos e ingresos fiscales a la ciudad.

Cuando la entidad de conservación siguió pagando su tasa anterior, fijada en 2011, Penn Warehousing rescindió el contrato de arrendamiento en marzo de 2022. Después de muchas disputas legales, la jueza de distrito estadounidense Anita B. Brody celebró un juicio en enero, pero también alentó a las dos partes a llegar a un acuerdo, en lugar de dejarlo en sus manos.

Finalmente dictaminó que el hecho de que la entidad de conservación no pagara la nueva tarifa no equivalía a un incumplimiento de contrato ni daba derecho a Penn Warehousing a recibir una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, descubrió que, según la ley contractual de Pensilvania, el acuerdo de atraque se puede rescindir a voluntad con un aviso razonable.

Un faro de ingeniería estadounidense

Bautizado en 1952, el SS United States alguna vez fue considerado un faro de la ingeniería estadounidense y también sirvió como buque militar que podía transportar miles de tropas. En su viaje inaugural en 1952, rompió el récord de velocidad transatlántico en ambas direcciones, cuando alcanzó una velocidad promedio de 36 nudos, o poco más de 41 mph (66 kph), informó The Associated Press desde a bordo del barco.

En ese viaje, el barco cruzó el Atlántico en tres días, 10 horas y 40 minutos, superando en 10 horas el tiempo del RMS Queen Mary. Hasta el día de hoy, el SS United States ostenta el récord de velocidad transatlántica para un transatlántico.

El SS United States se convirtió en un barco de reserva en 1969 y luego pasó a manos de varios propietarios privados que esperaban reconstruirlo. Pero finalmente descubrieron que sus planes eran demasiado costosos o no estaban en el momento oportuno, lo que dejó al barco flotando durante años en la ribera del río Delaware, en el sur de Filadelfia.

FUENTE: Con información de AP