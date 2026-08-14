viernes 14  de  agosto 2026
MEDIOAMBIENTE

Humo de incendio de maleza se extiende hacia West Kendall

El fuego ha consumido 25 acres al este de Krome Avenue, en un área más próxima a zonas residenciales que otros siniestros recientes

Imagen de un incendio reciente cerca de la avenida Krome.

Imagen de un incendio reciente cerca de la avenida Krome.

CORTESÍA USUARIO DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El humo procedente de un incendio de maleza en el suroeste de Miami-Dade generó este viernes condiciones brumosas y olor a quemado en sectores de West Kendall.

El siniestro, denominado Trail Fire, se encuentra en los Everglades, al este de Krome Avenue. Hasta la noche del jueves había consumido 25 acres y estaba contenido en un 80%, según el Servicio Forestal de Florida.

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Aunque las llamas no amenazaban viviendas ni negocios, su cercanía a sectores poblados permitió que residentes ubicados al oeste de Florida’s Turnpike, en los alrededores de Kendall Drive, percibieran los efectos en el aire.

Los vientos ligeros favorecieron inicialmente la acumulación de humo sobre el área. Sin embargo, se esperaba que alcanzaran velocidades de entre 5 y 10 mph durante la jornada, lo que ayudaría a desplazarlo hacia el norte y el oeste, lejos de las zonas metropolitanas.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

Este nuevo episodio ocurre en medio de un periodo seco que ha dejado en algunas partes del sur de Florida un déficit de lluvia superior a 12 pulgadas. La vegetación deshidratada funciona como combustible y facilita la propagación de las llamas.

Miami-Dade ha enfrentado varios fuegos forestales durante las últimas semanas. A comienzos de agosto, el Bluegill Fire quemó aproximadamente 750 acres cerca de la carretera US-41.

Los equipos de emergencia también combatieron el Quarry 2 y el Well en el oeste del condado. El primero llegó a extenderse por más de 19.000 acres y alcanzó un 97% de contención, mientras el segundo abarcó 1.425 acres y estaba controlado en un 70%, de acuerdo con una actualización divulgada el 8 de agosto por Miami-Dade Fire Rescue.

Las cifras reflejan una temporada de elevada actividad. Entre el 1 de enero y el 9 de agosto de 2026, Florida contabilizó 2.966 incendios forestales que afectaron más de 266.000 acres, según las estadísticas oficiales del Servicio Forestal de Florida.

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