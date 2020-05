Impulsan en Miami campaña para ayudar a restaurantes

"Soy un cubano amante de la gastronomía, de la coctelería, de la historia del ron y de Cuba. Cada año me esfuerzo por aprender algo nuevo, me gusta emprender nuevos proyectos, hacer blogs, podcasts, y eso me llevó a estrechar lazos con propietarios de negocios, además de cantineros americanos y latinos", reveló Gutiérrez a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien en la actualidad se desempeña como embajador de la marca The Real Havana Club.

La unión hace la fuerza

En efecto, en tiempos de pandemia Gutiérrez apuesta por recolectar fondos de ayuda: "Los restaurantes apenas están sobreviviendo. Muchos de ellos siguen operando para solventar el sueldo de algunos empleados, pero no están ganando absolutamente nada”.

Luego señaló que “por eso estamos impulsando iniciativas para que la gente adquiera tragos gratis en restaurante determinados, y básicamente estamos comprando comida de diversos restaurantes, y luego la vendemos al público, y todas esas ganancias se distribuyen entre los dueños de restaurantes. Es la única forma de soportar este momento".

Por otra parte, "Lee Schrager creó un fondo de ayuda, y muchos empresarios se están sumando. El fin de semana antepasado reunimos 15.000 dólares y Pepe Badia [propietario de la marca Badia Spices] igualó la cifra y donó 15.000 dólares. Pienso que éste es el ejemplo que tenemos que seguir, entender que la unión nos permitirá sobrevivir a esta etapa y apoyarnos entre todos será la manera de ayudar a levantar la industria de los restaurantes que es de las más afectadas por la pandemia", dijo sobre la iniciativa a la que también se han sumado personalidades de la televisión, la comentarista política Ana Navarro, e importantes chefs e influentes como Enrique Santos.

"Se dice que próximamente el 30 % de los restaurantes no van a existir. Eso es dramático, por eso es tiempo de ayudarnos entre todos", enfatizó.

Ayudando a rescatar la historia del ron cubano

El padre de Gio Gutiérrez fue preso político en Cuba, hecho que llevó al joven a emigrar a España con solo un año de vida junto a su familia, por lo que reconoce que su propia historia tiene mucho que ver la de la familia Arechabala, fundadores de la marca Havana Club, quienes también tuvieron que dejar Cuba en busca de libertad. Historia que la marca que él representa The Real Havana Club, llevó a las tablas con la puesta en escena de Amparo, una obra teatral con visos de musical, que recrea el surgimiento del famoso ron Havana Club, que fue más tarde expropiado por el régimen de Fidel Castro.

"Mi historia es como la de muchos. Nos escapamos a España, y es muy triste... Ahora estamos dando a conocer la receta original de esta familia porque la gente conoce la marca Havana Club que fue robada por el gobierno castrista. Ellos se apropiaron de esas empresas. En la década de los años 1990 Cuba lanzó la marca Havana Club, que es la botella de etiqueta amarilla y roja, pero la receta original se fue con la familia Arechabala, ellos están radicados en Miami y le vendieron la receta del ron a Barcardi y así nació The Real Havana Club", finalizó Gutiérrez quien además de haber lanzado la colección Facundo con Bacardi, también trabaja como consultor de importantes festivales culinarios en el mundo.