Miami-Dade: 175 millones para buses eléctricos crean debate

Concretamente, el pasado 17 de enero, la Comisión dio luz verde en reunión ordinaria a la adjudicación de un contrato por 175 millones de dólares a la compañía New Flyer of America Inc, el mayor fabricante de autobuses de EEUU y Canadá. El único voto en contra fue el del comisionado Kionne L McGee, que siempre apostó por el tren.