Además, el votante aplicará gel desinfectante a sus manos al entrar y salir, “que estará disponible a la entrada y salida del local”, señaló la funcionaria.

Y para ahorrar tiempo, Trutie recomendó “estar informado sobre los candidatos a votar. Saber cuáles son sus selecciones antes de llegar al lugar, así agilizará el proceso y le permitirá salir de la instalación más rápido”. Para conocer esos detalles, puede consultar el portal aquí, y acorde a su afiliación política, o ninguna, puede conocer de antemano la boleta.

Si pidió la boleta y ya la tiene, o la imprimió, según su caso, republicano, demócrata o independiente; desde el portal de la autoridad de Elecciones que mencionamos antes aquí, “puede incluso traerla marcada (con los votos señalados) para ahorrar tiempo”, subrayó.

“No olvide traer una identificación con fotografía”, como puede ser el carné de conducir, el pasaporte o tarjeta estatal de identidad; para verificar la autenticidad del portador, indicó la vice supervisora de Elecciones.

Estas medidas son aplicadas por el Gobierno condal de Miami-Dade, acorde a las directrices establecidas por el Departamento de Salud de Florida y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Preparación del local

Por otra parte, la autoridad condal de Elecciones aplica las siguientes medidas en casa uno de los 23 locales habilitados:

Mascarillas, protectores faciales de plástico y guantes desechables para cada uno de los trabajadores de elecciones.

Distanciamiento físico de cabinas de votación, acorde a las reglas vigentes.

Limpieza y desinfección frecuente en los lugares comunes de contacto.

Control de cantidad de votantes dentro del recinto de votación.

Señalización en el suelo (por dónde andar y dónde pararse) para cumplir el protocolo de distanciamiento físico.

Disponibilidad de agua y jabón en los baños, para lavarse las manos.

Opción de votar por correo postal

La autoridad condal de Elecciones reitera su recomendación de “solicitar el voto por correo postal, desde la comodidad y seguridad de sus hogares”.

De hecho, aún está a tiempo para solicitar el voto por correo postal, hasta el sábado 8 de agosto a las 5 p.m. Sólo tiene que visitar el portal de la autoridad de Elecciones y proveer los datos necesarios.

Si vive en Miami-Dade, haga click aquí o llame al número 305-499-8444 por teléfono.

¿Le preocupa la suerte del voto por correo postal? A esta pregunta, el senador Marco Rubio contestó, durante una conferencia telefónica el pasado sábado, “no creo haya problema”.

Una vez que reciba la boleta y selecciones sus preferencias, puede enviarla por correo postal en el sobre habilitado, que ya pone impreso la dirección destinataria, o puede llevarla personalmente a un centro de votación hasta el 13 de agosto o incluso a su colegio electoral el 18 de agosto.

¿Qué votamos?

Miami-Dade vota la selección primaria o ronda eliminatoria de candidatos a importantes cargos públicos, que van desde alcaldía, comisión, tasador y junta escolar condal hasta contiendas partidistas para representantes estatales y federales, así como jueces del estado y el distrito regional, que afectan de una manera u otra la vida diaria de quienes residen en el condado.

La segunda vuelta será votada el 3 de noviembre, cuando se realicen la elección presidencial.

Consulte el portal Miamidade.gov, disponible en inglés, español y creole, y vaya directamente el apartado Información del votante para obtener copia de la lista de temas a votar, acorde a su municipio o lugar de residencia.

Sólo necesita colocar su nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Podrá consultar la boleta en la computadora, teléfono móvil inteligente e incluso imprimirla en papel.

Según las estadísticas, Miami-Dade cuenta hoy con unos 1,480.000 ciudadanos inscritos para votar, de los cuales el 58%, son hispanos, dos puntos porcentuales más que hace dos años.

Locales habilitados para votar del 3 al 16 de agosto

De 7 am a 3 pm de lunes a viernes la primera semana y 11 a.m. y 7 p.m. de lunes a viernes la segunda, así como de 8 a.m. a 4 p.m. los fines de semana.