Miami-Dade: JPMorgan Chase otorga 7 millones para viviendas

Según el anuncio, hecho este viernes 9 de diciembre, en la sede Converge Miami, en 1951 NW 7th Avenue, las dos organizaciones que recibieron los fondos son Solar Energy Fund (SELF) -3 millones de dólares- y Miami Home for All -4 millones de dólares-, ambas se dedican a financiar proyectos que alivian la escasez de viviendas en el condado.