Presentan en Miami portada de Glamour Bulgaria con sello cubano

Junto a sus padres, la modelo comparte con el equipo de profesionales detrás del proyecto.

Carlos Adyan, del programa En Casa con Telemundo, fue el encargado de conducir la gala.

La presentación evidenció tanto la imagen como el esfuerzo detrás de ella.

Momento del corte de cinta en la presentación de la portada de la revista.

El director de Miss Universe Cuba y Miss Teen, Prince Julio César, subrayó el valor de llevar el talento a nivel mundial.

MIAMI. - La presentación de la portada de la revista GLAMOUR Bulgaria se realizó en el rooftop Rosa Sky, en el centro de Miami, en un encuentro que reunió a profesionales vinculados a la moda, la producción visual, los medios de comunicación y la industria de certámenes de belleza.

La protagonista de la edición, la Miss Teen Earth 2025, Leah Reyes Amores, centró la atención de una velada que, más allá de su carácter social, permitió observar el proceso y las dinámicas detrás de una producción editorial de alcance internacional.

El proyecto, desarrollado en locaciones de Los Ángeles, implicó el traslado de un equipo técnico y de producción completo, en una apuesta que combinó planificación previa y capacidad de respuesta ante las condiciones del rodaje.

“Fue una experiencia que todavía me cuesta creer. Lo que he logrado en tan poco tiempo ha sido muy grande”, expresó Leah Reyes Amores, quien subrayó el papel de su entorno en ese recorrido. “Me siento orgullosa, pero también agradecida con mi equipo, porque sin ellos no estaríamos aquí”.

IMG_7270_resized

Sobre el proceso creativo, la joven detalló las condiciones en las que se desarrolló la sesión. “Estábamos en un observatorio en Los Ángeles, en la parte más alta de la ciudad. Teníamos muy poco tiempo antes del atardecer y era el último día, así que todo fue muy rápido. Yo estaba con un vestido grande, pesado, no te puedes imaginar el trabajo que llevó, pero me encantó. La adrenalina fue parte de la experiencia”.

Reyes Amores también proyectó sus próximos pasos, enfocados en su desarrollo personal y su compromiso comunitario. “Quiero seguir con mi labor social, ayudando a los animales y al medio ambiente, y continuar preparándome. Quiero enfocarme en el derecho y seguir estudiando”.

Desde la estructura organizativa, Prince Julio César, director de Miss Universe Cuba y Miss Teen destacó el valor de proyectar talento hacia escenarios mundiales. Según explicó, iniciativas de este tipo responden a una línea de trabajo orientada a abrir espacios fuera del ámbito local y a consolidar plataformas que permitan mayor visibilidad.

PORTADA GLAMOUR BULGARIA La presentación evidenció tanto la imagen como el esfuerzo detrás de ella. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En el plano personal, Laura Amores, madre de la joven, situó el énfasis en la disciplina y la capacidad de su hija al asumir exigencias a una edad temprana. “Lo que ha logrado tiene que ver con su constancia, su carácter y la fuerza que la caracteriza”, señaló, al tiempo que reconoció el nivel de compromiso que implica cada paso en su carrera.

Y añadió:

“Ahora se va a enfocar en sus proyectos sociales, en su carrera y en lo que quiere estudiar. Quiere ser abogada y va a graduarse con un asociado en Psicología. Va a seguir adelante con las pasarelas y con el mundo de la moda. A veces uno piensa que se puede cansar o abrumar, pero ahí está ella, con la capacidad de asumirlo y mí solo me queda respetarla y apoyarla en todo lo que hace.”

PORTADA GLAMOUR BULGARIA Junto a sus padres, la modelo comparte con el equipo de profesionales detrás del proyecto. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La dimensión técnica del proyecto quedó reflejada en el testimonio del fotógrafo profesional Michel Melián, quien describió la producción como un proceso exigente en términos logísticos. El traslado de equipos y la ejecución en locaciones específicas marcaron una dinámica de trabajo que, según indicó, terminó superando lo previsto en el resultado final.

Uno de los elementos que atravesó las distintas intervenciones fue la noción de trabajo en equipo. Desde la concepción hasta la ejecución, la portada se entendió como un esfuerzo colectivo en el que cada área asumió un rol definido, tanto en lo creativo como en lo operativo. En ese proceso también destacó la labor del maquillista Eugenio Rodríguez.

La conducción de la gala estuvo a cargo del presentador de Telemundo, Carlos Adyan, del programa En Casa con Telemundo, junto a la periodista Bárbara Sánchez, de AMZMAGAZINE.

Durante la noche, el intercambio entre los asistentes se movió en torno a esa experiencia, en un contexto donde Miami continúa posicionándose como punto de conexión entre proyectos locales y circuitos globales.

PORTADA GLAMOUR BULGARIA Momento del corte de cinta en la presentación de la portada de la revista. CORTESÍA JANSARAH CHACÓN

El evento dejó como saldo no solo la presentación de una imagen editorial, sino también una lectura más amplia sobre los procesos que la sostienen y el entramado humano que la hace posible.

Mientras Leah se prepara para sus próximos pasos, adelantó sin ofrecer mayores detalles: “Se viene una nueva portada en mayo. Estamos trabajando en nuevos proyectos”, concluyó.