Régimen cubano vuelve a citar a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez en medio del hostigamiento contra su familia

Anna Bensi publicó en sus perfiles digitales la notificación junto al mensaje: “Me citaron para mañana a las 10 a.m. ¡Abajo la dictadura!”

MIAMI.- La creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente , conocida en redes sociales como Anna Bensi , fue notificada que deberá presentarse este jueves 2 de julio ante una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Habana del Este, después de recibir una citación para una “advertencia oficial” , según consta en el documento entregado por las autoridades y difundido por la propia joven.

Benítez publicó en sus perfiles digitales la notificación junto al mensaje: “Me citaron para mañana a las 10 a.m. ¡Abajo la dictadura!” , publicación que rápidamente generó reacciones entre activistas y usuarios dentro y fuera de Cuba.

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Con una amplia presencia en TikTok, Facebook e Instagram, Anna Sofía Benítez se ha consolidado como una de las jóvenes creadoras de contenido cubanas de mayor alcance. Desde esas plataformas comparte videos sobre la vida cotidiana en el país, documenta la crisis económica y social, y expresa abiertamente su respaldo a la libertad y a un cambio democrático.

La citación se produce en un contexto de hostigamiento denunciado por su entorno familiar. Meses atrás, DIARIO LAS AMÉRICAS informó sobre la comparecencia exigida a su hermana, Ghelmis Rivero Silvente, durante su última visita a Cuba en el mes de abril. La mujer fue citada pocas horas antes de abordar su vuelo de regreso a Miami, mientras se encontraba acompañada de sus hijos, un episodio que en su momento denunció como un acto de intimidación.

La madre de ambas, Caridad “Cary” Silvente, también ha denunciado citaciones, interrogatorios y otras acciones de la Seguridad del Estado que, según la familia, responden a las publicaciones que realizan en plataformas digitales y a las denuncias públicas sobre la situación que vive el país.

Hasta el momento, el régimen cubano no ha explicado las razones específicas del requerimiento a Anna Sofía Benítez, más allá de la referencia a una “advertencia oficial” consignada en el documento emitido por la PNR.

Lo ocurrido este miércoles se suma a otros casos denunciados por activistas y organizaciones de derechos humanos, que sostienen que este tipo de acciones del castrismo y las advertencias continúan siendo utilizados como mecanismos de presión contra ciudadanos que expresan opiniones críticas o utilizan las plataformas digitales para visibilizar la situación política, económica y social de Cuba.

Al cierre de esta edición, continuamos intentando contactar a Anna Sofía Benítez para conocer más detalles y obtener su versión de los hechos.