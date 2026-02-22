jueves 26  de  febrero 2026
SUCESOS

Ultiman a hombre que entró armado en perímetro de seguridad de Mar-a-Lago

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron en el perímetro de seguridad al sospechoso, un joven de 21 años de edad

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.&nbsp;

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida. 

Saul Martinez/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió en esta madrugada a un hombre armado que había entrado de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Palm Beach, en el estado de Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Lee además
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ordenó el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.
Tensiones

Trump reitera que continúa evaluando un posible ataque militar "limitado" contra Irán
La AGC, brazo armado del Clan del Golfo que se enfrenta a bandas ligadas al Tren de Aragua, pintan grafitis en las casas colombianas
SEGURIDAD

Grupos armados reaccionan a encuentro Trump-Petro

El sospechoso abatido fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años de edad y originario de Carolina del Norte, según confirmó una cadena de noticias estadounidense.

El joven falleció al momento, según informaron las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa.

El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Acción del Servicio Secreto

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre era de Carolina del Norte y fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando "todos los recursos necesarios" y trabajarán junto con las autoridades locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

Embed
Embed

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Régimen cubano identifica sobrevivientes y uno de los muertos de la lancha ultimada en costas de la isla

Carlos A. Giménez se pronuncia y exige investigación urgente por muertes en lancha de Florida cerca de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación

Te puede interesar

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

Por María Graterol
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
POLÍTICA

EEUU bloquea licencia que permitía al régimen financiar la defensa de Maduro; abogado se queja

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación

Esta foto sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente de Harvard Larry Summers (izquierda), su esposa y al actor y director Woody Allen.
EEUU

Exsecretario del Tesoro Larry Summers dimite como profesor de Harvard por sus vínculos con Epstein