MIAMI- Hay detalles que completan un look sin reclamar toda la atención, y la manicura de Karol G es reflejo de ello. “Estamos apostando por un acabado delicado, un color que acompañe cada cambio de vestuario, y unas manos cuidadas”, dijo a Ibett Sánchez a DIARIO LAS AMÉRICAS, popular empresaria cubana y manicurista de celebridades, quien acompañó a estrella colombiana en su noche en los Latin GRAMMY.

“Fue una alegría viajar hasta Las Vegas y preparar a Carolina para una ocasión especialmente emotiva. Esa noche privilegiamos la belleza sutil y la sencillez que tanto destaca el encanto de ella”.

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La elegancia empieza en la uña natural

“Para los Latin GRAMMY elegimos un tono neutro, sutil y elegante”, cuenta Sánchez sobre la propuesta pensada para complementar los distintos looks de la artista. “Fue una elección versátil que deja respirar al vestuario aportando armonía al conjunto. Básicamente logramos que las uñas se integraran a la imagen con una presencia discreta y cuidada”, reveló Sánchez.

La silueta elegida conserva uno de los sellos de la manicura de Karol G: la forma almond, o almendrada. De contornos suaves y punta delicadamente afinada, lo que aporta un efecto estilizado.

Manicura de Karol G para el evento. Cortesía

Según comparte Ibett Sánchez, lleva tiempo trabajando sobre la uña natural de Karol G, respetando su forma. “Estamos haciendo un trabajo que da prioridad a la piel, a la salud de las uñas, y que destaca por su atención en cada detalle”. Siguiendo esa filosofía, el color llega como el último gesto de un proceso que busca mantener unas manos bonitas y bien cuidadas. “Seguimos una visión de la belleza en la que el resultado y el cuidado merecen la misma atención”, dijo.

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Una historia de confianza, de mano en mano

Para Ibett Sánchez, preparar a Karol G también significa reencontrarse con una historia compartida. Desde el año 2019, su trabajo la ha llevado a acompañar a la artista en distintos sueños, escenarios y momentos especiales de la cantante. “He visto crecer la carrera de Carolina mientras he ido construyendo mi propio lugar a través de este oficio que amo, y eso me emociona mucho”, finalizó.

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