Arrestan por 10 días a joven moscovita por lanzar zapato al sarcófago de Lenin

Konstantin Bodunov fue declarado culpable por infracciones administrativas de acuerdo con el tribunal de Moscú. (AFP)

MOSCÚ.- Un tribunal de Moscú arrestó durante diez días a un joven que lanzó un zapato contra el sarcófago en el que yace el cuerpo del líder bolchevique Vladímir Lenin , informó este lunes, 13 de abril, la prensa local.

“Konstantin Bodunov es declarado culpable de cometer una infracción administrativa (…) y es condenado a diez días de arresto administrativo”, indica el fallo del tribunal Tverskoi, citado por la agencia TASS.

Opinión Cómo la triangulación de narrativas de Pekín, La Habana y Moscú difundió desinformación para debilitar a Occidente

PRESIóN A RUSIA Putin dialoga en Moscú con el enviado de Trump para negociaciones sobre Ucrania

Según el medio, el incidente ocurrió el 9 de abril durante una visita al mausoleo de Lenin en la plaza Roja de Moscú.

El joven, que profirió insultos y golpeó el sarcófago, según el fallo judicial, no se reconoció culpable.

Otros casos

El pasado febrero, un tribunal de Moscú condenó a cuatro años de prisión a una mujer que amenazó con quemar la momia de Lenin cuando se encontraba en estado de embriaguez.

La mujer, identificada como Olga F., fue acusada de amenazar con causar una explosión en la plaza Roja y quemar el mausoleo de Lenin.

En junio de 2024, un tribunal ruso también envió a prisión durante cuatro años a un hombre que arrojó un cóctel molotov contra el mausoleo del líder bolchevique.

Además, en febrero de 2023 fue detenido un hombre que intentó penetrar en el mausoleo de noche para sustraer el cuerpo embalsamado del fundador de la URSS.

En el interrogatorio, el moscovita confesó que quería robar la momia de Lenin, que la Iglesia y la oposición liberal piden enterrar.

El 20 de enero de 2015, dos artistas rusos fueron detenidos por lanzar agua bendita al mausoleo en el que reposa el cuerpo de Lenin. Los hombres lograron superar la barrera de acceso al edificio y lanzaron el agua al grito de: “Levántate y vete”.

Los artistas pertenecían al movimiento llamado Siniy Vsádnik, que se traduce como Jinete Azul. El grupo denominó la acción “El Exorcista. Profanación del mausoleo”.

FUENTE: Con información de EFE y BBC News Mundo