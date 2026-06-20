sábado 20  de  junio 2026
CONFLICTO

Benjamin Netanyahu advierte que reanudarán ataques en Líbano si Hezbolá viola alto al fuego

"Si Hezbolá nos vuelve a atacar, nosotros atacaremos con fuerza una vez más", dijo el primer ministro Netanyahu

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este sábado que reanudarán los ataques en Líbano en el caso de que Hezbolá viole el acuerdo de alto el fuego, con lo confirmó de forma indirecta las informaciones sobre una orden de Netanyahu para el cese de los ataques en Líbano publicada por medios israelíes.

Netanyahu "ordenó a las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, responder con fuerza a cualquier ataque de Hezbolá y actuar para eliminar las amenazas contra nuestras fuerzas", según un comunicado oficial de la oficina del primer ministro recogido por el diario The Times of Israel.

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Además, el Gobierno israelí advirtió que mantendrá su presencia en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario para defender la frontera norte" de Israel. "Si Hezbolá nos vuelve a atacar, nosotros atacaremos con fuerza una vez más", destacó el primer ministro Netanyahu.

Resaltó que "las FDI han atacado 300 objetivos terroristas y han eliminado a unos 100 terroristas en respuesta a los ataques de Hezbolá de los dos últimos días".

Decisión coordinada con EEUU

El Canal 12 de la televisión israelí informó este sábado que Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, emitieron orden de "cesar el fuego" en el sur de Líbano, una decisión tomada "en coordinación entre la cúpula política y Estados Unidos". La fuente subrayó que Israel no se va a retirar del sur de Líbano.

Israel y Hezbolá pactaron el viernes un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Ese acuerdo prevé un alto al fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición en la que había insistido Teherán, aliado del movimiento Hezbolá, para poner fin al conflicto. combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Luego de anunciar la muerte de cuatro soldados en Líbano, Israel lanzó bombardeos sobre el país que se cobraron la vida de al menos 47 personas, anunció el Ministerio de Salud libanés, en el mayor episodio de violencia desde el anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán esta semana.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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