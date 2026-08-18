Ecuador suscribe acuerdos de "seguridad y desarrollo" con China

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue recibido por Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo el martes 18 de agosto. En su segunda visita al país como mandatario

PEKÍN.- Los Gobiernos de China y Ecuador suscribieron este martes siete acuerdos de cooperación en seguridad, salud, educación, producción y prevención de riesgos, entre otros. La firma se dio durante la visita del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien fue recibido por el presidente Xi Jinping.

China donará $42,7 millones a Ecuador mediante acuerdos no reembolsables para la ejecución de los proyectos, informó el periódico ecuatoriano Primicias tras comunicado del despacho de Noboa. Alrededor de 28 millones de dólares serán destinados a seguridad, especialmente para la adquisición de 125 camionetas para patrullaje policial.

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Estos recursos también buscarán fortalecer la capacidad de atención en quirófanos y servicios de diálisis del Ministerio de Salud Pública y para un programa de reactivación productiva para la zona norte del país.

Los restantes $14,7 millones se asignarán a proyectos que ambos gobiernos definan en áreas prioritarias como educación, producción y prevención de riesgos.

En un comunicado, la Presidencia de Ecuador dijo que los acuerdos "fortalecen la cooperación y trabajo conjunto" de los dos países. También se acordó una "mayor coordinación y aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio", la colaboración en el desarrollo de la "industria verde" y la eficiencia energética y el establecimiento de "oportunidades de intercambio y aprendizaje mutuo".

Noboa, firme aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en China desde el domingo para una visita oficial de una semana con acento comercial.

Los acuerdos se dan en el marco de los cambios políticos en el hemisferio, donde en el último año se ha dado un giro importante a la derecha, lo cual se aleja de los tradicionales aliados de China. Ese proceso se ha acentuado tras las elecciones de 2026, donde la derecha obtuvo la victoria en Colombia y Perú.

El 13 de agosto, Estados Unidos reveló en un informe que unos 40 países, incluidos importantes socios comerciales de Washington, sirven como bases para reenviar productos chinos a Estados Unidos y de esta forma eludir aranceles.

Gira de Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano fue recibido por Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo.

En su segunda visita al país como mandatario, Noboa también se reunirá también con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. El mandatario y su comitiva continuará su gira por el continente viajando a Singapur y Vietnam.

Durante el primer semestre de 2026, China se mantuvo como el segundo socio comercial de Ecuador, después de Estados Unidos, y el primer socio en el comercio no petrolero.

Por su parte, el presidente Xi Jinping, defendió el derecho de los países de América Latina a hacer respetar su "independencia", en especial en la elección de sus socios.

"China sostiene sistemáticamente que no se debe socavar el estatus de América Latina y el Caribe como una zona de paz, ni interrumpir el camino de desarrollo y revitalización de los países de la región", dijo el presidente chino, según la agencia oficial Xinhua.

A su vez, dijo que "no se debe interferir en su derecho a elegir socios de manera independiente". Xi llamó a Pekín y a Quito a "consolidar la confianza política mutua" y "llevar a buen término proyectos de cooperación en los ámbitos de la energía, los minerales, las infraestructuras y las finanzas".

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP/Primicias