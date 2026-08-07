España insta a Italia a poner fin a controles en frontera, aplicará "medidas proporcionales"

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

MADRID.- El gobierno español avisó este viernes a Italia que implementará "medidas proporcionales" si Roma no retira, antes de finalizar el domingo, los controles en la frontera con España, que se implementaron tras el inicio de la crisis migratoria en Ceuta.

“Instamos al gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, indicó el gobierno español en un comunicado.

España lamenta que la decisión esté afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival.

Decisión espuria

El ejecutivo español advierte además que se trata de una medida sin precedentes en la historia reciente y que se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos “espurios” que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad por una serie de razones.

Explica que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta, la semana pasada, pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque esa ciudad española tiene un régimen especial en el mismo.

Añade que prácticamente la totalidad de ellos ya retornó a Marruecos y que Italia es, según Frontex, el estado miembro de la Unión Europea (UE) que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España.

Italia no cumple con Reglamento de Dublín

De la misma forma, recuerda el gobierno que desde 2022 Italia no cumple el Reglamento de Dublín (norma de la UE sobre la petición de asilo que establece que el responsable es el primer país europeo por el que la persona entra o en el que recibe un visado), generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros de la UE.

A pesar de ello, subraya que España nunca ha introducido controles para Italia y, de hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central.

En consecuencia, el Gobierno español concluye que la medida adoptada por el Ejecutivo italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española.

El gobierno expresa su confianza en que “el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan”.

Añade: “Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas”.

Menores marroquíes deambulan por Ceuta

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, el pasado 30 de julio, y desde entonces deambulan por la ciudad española, se acumulan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para ser identificados y poder después ser atendidos en los centros de acogida.

La mayor parte de estos menores no habían acudido a esos centros por miedo a ser repatriados a Marruecos y se encuentran deambulando por la ciudad.

Temor a ser repatriados

Durante una semana estos menores han estado ocultos en distintas zonas de Ceuta, ciudad fronteriza con Marruecos, por el temor a ser repatriados a su país de origen, hasta que fueron informados de que deben ser identificados para poder ser tutelados por esta ciudad, según establece la ley española para estos casos.

Esta situación motivó que entre ayer y hoy se hayan presentado decenas de niños y jóvenes a las puertas de las dependencias policiales para realizar los trámites pertinentes.

La repatriación de niños a su país de origen es algo que permite la ley española, pero exige una serie de garantías basadas en el interés superior del menor, que hace que en la práctica estas devoluciones casi nunca se lleven a cabo.

Debe realizarse un estudio caso por caso de las circunstancias individuales de cada uno, garantías que han de respetarse incluso a pesar de que exista un acuerdo como el alcanzado con Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de los menores.

Menores vulnerables

Distintas organizaciones dedicadas a la protección de la infancia denunciaron la situación de estos niños, como es el caso de Unicef o Save the Children.

Unicef advirtió de que algunos de ellos se encuentran heridos y que muchos podrían estar escondidos en playas, patios o casas por miedo a “ser devueltos a su país de origen, agredidos o ser objeto de estigmatización”.

Save the Children alerta del “riesgo” que viven las niñas migrantes en Ceuta frente a “agresiones sexuales, trata y explotación”, sobre todo de aquellas que pueden encontrarse fuera del sistema de protección.

Ceuta, una ciudad saturada

La cifra de menores que en estos momentos está en Ceuta supera con creces la capacidad que tiene la ciudad para acogerlos, como lleva días denunciado el presidente de esta ciudad, Juan Jesús Vivas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que este viernes se encuentra en Ceuta, elevó a 1,342 niños la cifra que la Policía española ha censado ya.

Esto significa que la capacidad de acogida de Ceuta está sobrepasada en más del 2,600 %. Como ejemplo de la magnitud de la crisis, el pasado 15 de julio, dos semanas antes de la entrada masiva, eran atendidos 213 menores en la ciudad.

Ante la magnitud de las cifras, es imprescindible la solidaridad de todas las regiones españolas, que son las que tienen la competencia en esta materia, para que acojan a estos niños y así se descogestione la situación en Ceuta.

FUENTE: Con información de AFP/EFE