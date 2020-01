Juan Guaidó en Madrid: "La democracia siempre está en riesgo y es labor de los ciudadanos defenderla"

Inició su intervención hablando en nombre de los estudiantes venezolanos resaltando que estos, a pesar de las dificultades, siguen insistiendo por la libertad, por el futuro con el compromiso de valores. “Por los profesores, venezolanos que hoy a pesar de ganar cuatro euros al mes, insisten en pensar en el futuro y en educar por convicción. En nombre de las enfermeras, de los trabajadores y de 100 diputados, que a pesar de la persecución, el chantaje, la extorsión y la cárcel se mantuvieron firmes en nombre de la causa de la libertad. En Venezuela no hay un problema entre dos tendencias, entre dos personas. Un problema con una dictadura”.

Recordó a los presos políticos que hay en Venezuela y de aquellos que han sido asesinados por la dictadura.

“Por grande que se vea la tarea, con los pasos correctos, podemos tener esperanza. Podemos tener y hacer la diferencia. En Venezuela, en la región y en el mundo. La democracia siempre está en juego, igual que la libertad. Ante la amenaza de los inescrupulosos de los dictadores. Los venezolanos, y mi generación, lo sabemos. La perdimos y a las malas. La democracia siempre está en riesgo y es labor de los ciudadanos defenderla. Generar un contrapeso”.

Recordó la frase que aseguraba que con democracia no se come. “Hoy tenemos claro que sin libertad, sin democracia y sin instituciones no se come. Es un valor fundamental para vivir con dignidad. Hoy en Venezuela asesinan nuestro Amazonas. 111 mil kilómetros cuadrados para financiar a grupo de irregulares.

"Hoy tenemos que tomar acción para detener el ecocidio por el bien de la humanidad. Sobretodo para hacer valer la dignidad humana. La democracia, la libertad y podemos hacer la diferencia. Producto de este conglomerado que está atacando a Venezuela. Les digo con humildad que solo no podemos. También vamos a hacer lo necesario para enfrentar y hacer frente a esa dictadura. Si tenemos que saltar rejas, las saltaremos. Si tenemos que empujar juntos a una elección, lo haremos. No estamos solos, los venezolanos no están solos que Venezuela y la libertad son muchos más y que la podemos lograr. Que sí podemos tener una humanidad al servicio de los ciudadanos”.

Resaltó que este reconocimiento es un impulso una lucha de millones, por lo que aseguró que Venezuela también representa una amenaza a la región. "5 millones de refugiados, 10 millones % de inflación. 4 euros el salario mínimo. 65% de contracción del PIB. 83 % de los hogares no reciben agua por tubería. Solo podemos ser comparados con países como Siria, Turquía. Países en guerra, pero hubo bombas contra la libertad de expresión. Contra la democracia".

" Y nosotros no estamos en guerra. No vivimos las bombas pero sentimos el dolor de ese millón de niños que tienen que ver a su padres partir para buscar alimentos. Debemos poner fin a la tragedia, a la emergencia. La buena noticia es que podemos hacerlo. La buena noticia es que estar hoy aquí representa que los valores fundamentales enb Venezuela resistieron y que a pesar de las bombas no lo van a detener. No van a destruir fuerza indetenibles. Esas fuerzas del querer ser libre, del que quiere vivir en libertad".

Ceremonia en el Palacio de Cibeles

La ceremonia se realizó en el Palacio de Cibeles, donde Almeida ha acudido hasta la puerta para recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, sonando de fondo el himno de este país, al que ha continuación ha seguido el himno de España.

“Recibo este reconocimiento como un reconocimiento a todos los que han dado su vida y siguen resistiendo por Venezuela”#AgendaInternacionalMadrid pic.twitter.com/IDWyLP5w60 — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 25, 2020

El regidor le ha dado la bienvenida a "la casa de todos los madrileños" y de "todos los amantes de la democracia" y se ha dirigido en todo momento a él como "presidente". "Representa la libertad frente a la tiranía, la democracia frente a la dictadura, y la razón frente a la fuerza. Hoy más que nunca debemos estar al lado de quienes defienden a riesgo de sus vidas las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos", ha reivindicado.

Por su parte, Villacís se ha congratulado de ofrecer este espacio en el Ayuntamiento a Guaidó para reconocerle como "auténtico presidente venezolano". "Le pido esperanza porque si ustedes están luchando, nosotros vamos a luchar y les pido que sigan luchando porque a la democracia solo concurren los demócratas, no los tiranos", ha lanzado.

Más temprano, la secretaria general del PP regional, Ana Camins, había ensalzado la posición tanto de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a la hora de recibir "como se merece" al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y demostrar que Madrid está "con la libertad", ante los "complejos" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado durante su intervención en la jornada de la Escuela de Formación del PP de las Rozas y en referencia a la entrega de las Llaves de Oro de la ciudad de Madrid y la Medalla Internacional de la Comunidad a Guaidó.

"Frente al complejo de Pedro Sánchez de no recibir a Guaidó, vamos a recibir a un presidente democrático de Venezuela que se merece que Madrid le grite que estamos con la libertad", ha manifestado respecto a los actos organizados por el Ayuntamiento y la Comunidad, que brindarán honores de jefe de Estado al presidente encargado de Venezuela.

Además, Camins ha señalado que estos gestos dicen "mucho más que toda la palabrería de la izquierda" sobre aspectos como los derechos humanos, pues "a la hora de la verdad se van a reunir" con la vicepresidenta de la dictadiura, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuado ésta tiene prohibido "pisar suelo europeo".

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó se encuentra en España como parte de su gira internacional y se reunirá con el exalcalde de Caracas, con Antonio Ledezma. La jornada de reuniones

El líder del Partido Popular de España, Pablo Casado denunció del traslado de activos y saqueo de las arcas del Estado de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, que incluye oro, a España, y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez, investigar la situación y dar cuenta de esos hechos.

Guaidó y Casado.jpg El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y el presidente del PP de España, Pablo Casado Centro de Comunicación Nacional

Casado, también ha pedido al presidente Sánchez, el "cese inmediato" del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, "por mentir en seis ocasiones" sobre su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

"Ábalos lleva mintiendo dos días a los españoles. Hoy hemos conocido la sexta mentira y aún no sabemos lo que pasó en Barajas", ha asegurado Casado en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

El líder del PP ha criticado a Ábalos por decir que nadie le va a echar, y ha afirmado que su polémico encuentro con la número dos de Nicolás Madurdo afecta ya a cuatro ministros: Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Arancha González Laya y al propio Ábalos.

"Si Sánchez no cesa de inmediato a Ábalos llevaremos este asunto al Parlamente y también al ámbito europeo", ha afirmado Casado, quien ha lamentado que el presidente del Gobierno no haya recibido a Guaidó como sí han hecho los presidentes de Francia, Alemania o Estados Unidos, entre otros países.

El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, tiene previsto mantener un encuentro con Juan Guaidó, según reseñaron a Europa Press fuentes de su entorno.

Guaidó será galardonado con las Llaves de Oro, que es un gesto protocolario que se repite cada vez que un jefe de Estado se encuentra en la ciudad en visita oficial.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, defendieron la entrega de las Llaves de Oro a Guaidó, jefe de Estado de Venezuela que encarna "la democracia, los derechos y las libertades".

El presidente encargado se ha reunido hoy con la Ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, en Casa de América.

Además y en referencia a la polémica que rodea al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la secretaria general del PP de Madrid ha censurado que el Ejecutivo dé "hasta cinco versiones" para tratar de explicar este encuentro de "madrugada".

Por ello, ha recalcado que el PP va a "hacer lo que tiene que hacer", que es reclamar a todo el Gobierno central explicaciones por este encuentro y reclamar la dimisión del ministro Ábalos por "mentir en toda la cara a los españoles y encima ponerse chulo cuando le pillan".