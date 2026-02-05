jueves 5  de  febrero 2026
CONFLICTO

Netanyahu reconoce "errores de Inteligencia" durante ataques del 7 de octubre, pero descarta "traición"

Nadie pensó que "Hamás atacaría" Israel en octubre de 2023, aseveró Benjamin Netanyahu, en declaraciones al Parlamento de su país

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV. - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitió este jueves que durante los ataques del 7 de octubre de 2023 se produjeron "errores de Inteligencia". Sin embargo, descartó que hubiera acto de "traición" alguna por parte de los servicios secretos israelíes.

"Hubo un grave fallo a nivel de Inteligencia", indicó. Acusó al ahora exjefe del Shin Bet Ronen Bar, cuya destitución ha sido duramente criticada por la oposición y considerada "ilegal" por el Tribunal Supremo de Israel, de falsificar el protocolo de una reunión celebrada el mismo día del ataque.

Durante unas declaraciones ante la Comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí (conocido como Knesset), Netanyahu dijo que espera "despejar así" la idea sobre una posible traición aquel día, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

Resaltó que nadie pensó durante aquella jornada en que "Hamás atacaría" Israel ese día. Citó varias conversaciones que mantuvo entonces con altos cargos del Gobierno, entre ellos Bar, así como el exministro de Defensa Benny Gantz y el ex primer ministro Naftali Bennet.

Según Netanyahu, "todos ellos pensaban que Hamás había sido disuadido" de llevar a cabo actos de este tipo, si bien se desconoce el motivo por el que mantuvo conversaciones sobre ese asunto.

Líderes de Hamás

Benjamin Netanyahu explicó también que trató de acabar con la vida de los líderes de Hamás en 2014, pero se topó con la oposición del establishment militar.

De esta manera, habría rechazado al menos en 11 ocasiones matar a Yahya Sinwar, que encabezaba el grupo armado palestino en la Franja de Gaza en los meses previos a octubre de aquel año.

Netanyahu aprovechó la ocasión para afirmar que Ronen Bar falsificó documentos. El exjefe de la Inteligencia dimitió el año pasado después de que el primer ministro intentó destituirlo en una disputa que acabó en el Tribunal Supremo.

Bar, sin embargo, defendió en todo momento que no fue despedido por cuestiones profesionales sino por la supuesta "falta de lealtad" exigida por el propio primer ministro, que le pedía una "obediencia total" frente a los tribunales en caso de que se produjera una crisis constitucional.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
