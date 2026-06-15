Revés para Pedro Sánchez: el derechista Partido Popular avanza como primera fuerza política

Pedro Sánchez, durante una presentación en el Congreso de los Diputados, ante otro escándalo con el PSOE

MADRID.- El barómetro de la encuestadora española Sigma Dos para el mes de junio reveló un revés para el gobernante izquierdista Pedro Sánchez . El derechista Partido Popular se impone como primera fuerza política en ambos sexos, en todos los segmentos de edad y entre la ciudadanía que se declara católica.

Un dato importante es que si, hoy se celebrasen elecciones, el PP sería la formación política con mayor apoyo entre los electores. Según la encuesta, esta organización obtendría el 32,6% de los sufragios, lo que le daría140 escaños en el Congreso de los Diputados.

JUSTICIA Alex Saab vinculado al blanqueo de Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra; también se alude a Delcy Rodríguez

"Cerca del 80 % de los electores que votaron por el PP en 2023 volverían a votar, a lo que se suma que conseguía cerca del 9% del electorado anterior del PSOE y el 6% de VOX", indica el estudio.

Por su parte, el PSOE está alrededor del 26,5% de los votos con 108 representantes en la Cámara Baja. "La formación socialista mantendría una fidelidad de voto cercana al 70% del voto, atrayendo, además, el 13,7% del votante que en 2023 votó por SUMAR. En estos momentos, es la formación política con el índice de indecisión más alto entre sus votantes anteriores", indicó Sigma Dos.

En el caso de VOX, si hoy se abriesen las urnas, obtendría el 17,2% del voto, lo que se traduciría en 60 diputados. formación alcanzaría los 60 diputados. Entre el electorado más joven y entre el electorado católico practicante, VOX es la segunda opción electoral preferida, indicó el estudio.

Asimismo, SUMAR mantendría el 43% de sus votantes de 2023, en tanto el 19,5% ahora votaría por PODEMOS y el 13,7% a PSOE. Esto le llevaría a conseguir 10 representantes en el hemiciclo del Congreso español.

Sánchez frente a Núñez Feijóo

Según el sondeo, el 55% de los españoles considera que el próximo Presidente del Gobierno será Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), mientras que el 30,2% cree que lo será Sánchez (PSOE), cuya gestión ha estado rodeada de escándalos de corrupción.

Ante la pregunta sobre quién querrían que fuese el presidente, el 30,5% respondió que Núñez Feijóo, presidente del PP, frente al 27,3 % que cree que debiera de ser Sánchez.

El 12 de junio, desde Vigo, Núñez Feijóo volvió a a pedir elecciones generales cuanto antes y plantear las medidas que considera necesarias para ejecutar una profunda "reconstrucción nacional" si llega a la presidencia del Gobierno.

"España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible con la decencia, con las demandas de la gente y con la agenda reformista que necesita nuestro país", dijo.

El presidente Sánchez descartó, el 27 de mayo, adelantar las elecciones y ratificó que su objetivo y determinación es agotar la legislatura porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la “parálisis”, lo que considera que pasaría al convocar ahora comicios.

Casos de corrupción

Según el estudio de Sigma Dos, "la preocupación de la sociedad española sobre los casos que la justicia investiga sobre el entorno del PSOE y del Gobierno es mayoritaria".

En este sentido, el caso de corrupción Koldo/Ábalos tiene la mayor preocupación de los ciudadanos con 70,5%. El caso destapó una supuesta red criminal que cobró comisiones ilegales por contratos para comprar mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

Le sigue la preocupación de la sociedad por el caso Leire Diez con 63,3% y luego por el escándalo de Plus Ultra, en el que se señala al izquierdista expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con 61%.

FUENTE: Con información de Sigma Dos/Periódico Mediterráneo