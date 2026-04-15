Secretario general de la OEA: "No deberíamos temer al nuevo orden mundial"

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, habla durante una entrevista con AFP en su oficina en la sede de la OEA en Washington, DC, el 15 de abril de 2026

WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, señaló que América Latina y el Caribe no deben temer a un "nuevo orden mundial". El funcionario concedió una entrevista tras casi un año en el cargo y varias crisis en la región.

"Los diplomáticos como yo estamos acostumbrados a la predictibilidad. Esta es una nueva política exterior. El orden mundial está cambiando. Y no deberíamos temer ese nuevo orden mundial. Llegará, lo queramos o no", aseguró al ser consultado sobre si la región necesitaba un shock como el que está siendo la segunda presidencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Ramdin aseguró que mantiene diálogo con países que no participan en los trabajos de la OEA, como Venezuela, y también con el principal miembro del bloque, Estados Unidos, que abiertamente ha declarado que considera a la región como su área de influencia exclusiva, bajo sus propias reglas.

"Un solo país no puede ocuparse de todo. Cualquier país necesita ayuda", enfatizó.

Sostuvo que no es de quienes se queda esperando a que las cosas cambien y se resuelvan de otra manera, pero tampoco de los que dicen que algo está mal.

"Tenemos muchos desafíos en términos de democracia, de conflictos sociales específicos en nuestras sociedades, de conflictos políticos, de cuestiones electorales. Pero también tenemos que reconocer que hemos recorrido un largo camino. Venimos de una situación en la que la mayoría de nuestros países vivían bajo dictaduras. Ese ya no es el caso", indicó el secretario general de la OEA.

El diplomático no quiso emitir comentarios sobre ningún tipo de doctrina.

Sobre la Administración del presidente Trump, dijo que conoce el término, MAGA (Make America Great Again) "que se puede traducir como algo en lo que Estados Unidos también cree: podemos decir que Estados Unidos, como el país más grande y más rico, quiere hacer las Américas Más Grandes. Todos nos beneficiaríamos si tenemos más prosperidad, más comercio regional, más inversiones".

Respecto a la relación de la OEA con Estados Unidos, el secretario general indicó: "Creo que hemos recorrido un largo camino desde que empecé aquí en junio. Al principio, en nuestras conversaciones con Estados Unidos, había escepticismo: 'Vamos a cortar esto o aquello'. Pero en términos de la OEA, no ha sucedido. Pagaron todo lo que debían de 2025, no cortaron un centavo para 2026".

Añadió que ha mantenido conversaciones con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Congreso. "En todos esos lugares nos hemos topado con escepticismo. Pero les he dicho: dennos una oportunidad", señaló.

Situación en Venezuela

Por otra parte, el secretario Albert Ramdin dijo que la OEA sigue de cerca la situación en Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU el pasado enero.

"Espero con interés una situación en la que todos podamos estar convencidos de que la actual administración encabezada por la presidenta Delcy Rodríguez está tan firmemente y sólidamente en el poder que sepamos que existe estabilidad. Eso es lo más importante para nosotros en este momento, porque nos dará espacio para crear aperturas hacia la transición. No estoy hablando de un interés comercial; eso les corresponde determinarlo bilateralmente a los países", expresó.

Agregó que, con las condiciones adecuadas, le gustaría ver a los 35 países independientes en la mesa de la OEA. "Eso incluye a Cuba, Nicaragua, Venezuela", acotó.

FUENTE: Con información de AFP