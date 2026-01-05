Actualización sobre China: El gato salió de la bolsa

Como dijimos, tras el desfile del 3 de septiembre, el gato salió de la bolsa. Avistamientos, cobertura mediática total y maniobras descaradas y directas ya están ocurriendo abiertamente para que el mundo las observe.

Como mencionamos en nuestro primer artículo sobre el desfile del 3 de septiembre, después vendría mucho más que ver y analizar. Y los chinos, en efecto, han entrado en un modo de divulgación total de la mayoría de las plataformas reveladas durante el desfile.

ANÁLISIS Las plantas de chips de EEUU son vulnerables: bajo control chino del 92% de las tierras raras y la dependencia estadounidense del 78%

El mes de noviembre debería llamarse el “mes del debut”. Una cadena de artículos de medios gubernamentales chinos y de prensa extranjera, incluidos think tanks, ha comenzado a analizar videos y fotografías, ofreciendo sus primeras valoraciones sobre las vastas tecnologías furtivas y el equipo mostrado públicamente por primera vez durante el desfile.

Uno de los primeros videos promocionales difundidos por el PLA (People’s Liberation Army) mostró el empleo coordinado del dron de ataque furtivo no tripulado GJ-11, también conocido como Sharp Sword y comúnmente apodado el “loyal wingman”. El video muestra al dron volando en formación con los cazas J-20 y J-16D, marcando la primera vez que se ha visto a estas plataformas operando juntas en abierto.

Ahora también se escucha uno de sus nuevos nombres en clave: Xuanglong. Durante el video, un comentarista afirmó que tanto la aeronave como el dron (J-20/GJ-11) comparten un enlace de datos y operan como plataformas furtivas. Con ese enlace, las operaciones en tándem amplían la penetración furtiva del J-20 al permitir que el GJ-11 opere más adelante en el campo de batalla sin arriesgar la pérdida de un piloto.

Cuando se añade el J-16D a la ecuación, se incorporan capacidades de interferencia electromagnética para ayudar a suprimir radares de defensa aérea. El inicio del adiestramiento y el despliegue de este dron aportan ventajas adicionales, incluida su posible utilización como señuelo prescindible en misiones de combate y ataques estratégicos. Téngase en cuenta que China ya tiene estos sistemas en el aire y en fase de pruebas, mientras que nosotros (EE. UU.) seguimos en etapas de investigación y desarrollo, realizando vuelos de prueba con fuego real.

Otra plataforma que también se está probando, potencialmente desde un buque, es el dron helicóptero no tripulado visto durante el desfile: el AR-500C. Una vez más, imágenes de la televisión estatal mostraron al helicóptero aterrizando en la cubierta de vuelo de un barco. La verdadera intriga pasó a ser dónde aterrizó. ¿Qué buque se utilizó? La especulación ha abarcado dos o tres posibles plataformas, civiles o militares, donde pudo haberse realizado la prueba. Sencillamente, el buque no ha sido identificado de forma concluyente.

Algunos especularon que se trataba de un “portaaviones civil”, cuando en realidad podría haber sido un buque de exploración de aguas profundas con un helipuerto en la proa. Sin embargo, persisten dudas sobre si era el Exploration 01 o posiblemente un buque anfibio de asalto prototipo que, curiosamente, también estaba realizando pruebas de mar en ese momento. Como resultado, el enigma terminó siendo la plataforma sobre la que aterrizó, más que el hecho de que el dron en sí ya se esté probando abiertamente y mostrando públicamente.

Otros medios, como The War Zone, concluyeron además que el buque podría ser un nuevo prototipo de porta-drones capaz de desempeñar funciones de doble uso (civil–militar). En última instancia, el propósito de la plataforma sigue siendo claro: un helicóptero no tripulado multirrol capaz de vigilancia, reconocimiento, búsqueda y rescate, o de actuar como nodo aéreo de retransmisión de información.

El 3 de septiembre marcó un claro momento de “antes y después” para muchas plataformas chinas, especialmente en tecnología furtiva, con el reconocimiento definitivo de múltiples variantes y prototipos. Esto implica lecciones aprendidas, modificaciones y un progreso constante hacia prototipos finales aptos para la producción a gran escala.

En los diez meses posteriores al 3 de septiembre, hemos podido confirmar la evolución de aeronaves de combate de sexta generación. Fotos recientes de un aparato de Chengdu, posiblemente designado J-36, muestran una configuración sin cola y de tres motores. También presenta toberas de escape angulares, en contraste con los escapes empotrados observados previamente en su antecesor, lo que sugiere un movimiento hacia la adopción de un sistema de escape similar al del F-22 Raptor de EE. UU., un caza de quinta generación.

Este concepto de diseño proporcionaría mejor maniobrabilidad y estabilidad durante ciertas maniobras aéreas. La disposición de triple motor, con una toma de aire dorsal y dos ventrales, refuerza además su perfil furtivo. También se ha confirmado la evolución de otro caza sin cola, supuestamente con el nombre en clave J-50, con modificaciones como la eliminación de una pértiga de datos infrarrojos. Estos avances ocurrieron entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Al establecer comparaciones de investigación y desarrollo y examinar la línea de tiempo requerida para desplegar el J-20, se determinó que tomó algo más de seis años. Si este patrón de I+D continúa para los cazas de sexta generación, podríamos verlos alcanzar un estatus operacional para principios de 2031.

Otro avistamiento significativo involucra una gran aeronave no tripulada observada después de que China revelara varios drones nuevos durante el desfile militar de Beijing. Una plataforma que se cree variante del GJ-X fue vista por primera vez el 19 de octubre en múltiples redes sociales y también había sido observada antes en agosto en el aeródromo militar de Malan, en la provincia de Xinjiang.

Su tamaño inusual, estimado en más de 42 metros, la sitúa en la misma categoría que el B-21 Raider. El propósito de esta gran aeronave no tripulada sigue sin determinarse. Según otras fuentes, videos publicados en línea afirman que podría tratarse de un bombardero estratégico medio.

Esto nos lleva a creer que podría representar un prototipo u “offshoot” de lo que se ha denominado el bombardero H-20. Fuentes oficiales chinas, desde marzo de 2024, han insinuado una eventual revelación del H-20, mientras que analistas de código abierto de The War Zone han identificado rasgos como timones divididos y un posible diseño de dos motores.

Una vez más, hay una gran cantidad de información que digerir tras el desfile, y aún queda más por venir.

En cuanto a artículos potencialmente rentables para ventas internacionales, el dron de reconocimiento y ataque Feilong-300D, también considerado una munición merodeadora, con un precio aproximado de 10.000 dólares por unidad, ofrece a naciones en desarrollo una herramienta poderosa y de bajo costo que puede producirse en masa con facilidad. Representa un fuerte elemento de disuasión para países involucrados en disputas fronterizas y penetraciones, como se ha visto en casos relacionados con Tailandia y Camboya, así como con India, China y Pakistán.

Los drones suicidas han probado su eficacia en la guerra Rusia–Ucrania, e Irán también los ha empleado contra Israel. Proporcionan una alternativa significativamente más barata que los misiles.

Con un alcance potencial de 1.000 kilómetros (621 millas), la capacidad de evadir sistemas de defensa aérea y la adaptabilidad en vuelo, estos sistemas ofrecen una capacidad poderosa a cualquier usuario.

Otro punto destacado de octubre involucró a un avión más antiguo de cuarta generación, el J-16, que estaba en patrulla cuando interceptó dos aeronaves extranjeras no identificadas y ejecutó una maniobra de tonel dentro de 30 metros de ellas. Este movimiento provocador y peligroso, aun así, demuestra la fiabilidad y versatilidad de esta plataforma de una década de antigüedad.

Echando más leña al fuego, la televisión estatal china difundió imágenes del piloto que realizó la maniobra, quien además reveló que el J-16 ha sido adaptado para portar tanques externos de combustible, extendiendo su alcance operacional. Considérese que esta aeronave es el caballo de batalla de la flota. Con más de 350 unidades en servicio activo, el interceptor J-16 acumula muchos de los encuentros de mayor perfil con aeronaves de EE. UU. y aliados en años recientes.

China ya ha salido completamente a la luz, con nuevos prototipos probándose públicamente, documentados extensamente y exhibidos en plataformas mediáticas controladas por el Estado. Como dice el título, el gato salió de la bolsa.

El Fujian finalmente ha entrado en servicio activo, las embarcaciones anfibias de desembarco de asalto están realizando ejercicios conjuntos y nuevas plataformas aéreas se muestran abiertamente. Incluso funciones y capacidades específicas se destacan sin rodeos. No hay nada que ocultar y, como se dijo antes, aún queda más por venir.

Referencias

Alcott, W. (2025, 11 de noviembre). PLA shows first footage of Chinese GJ-11 drone working with crewed J-20 fighter. South China Morning Post.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3332383/pla-shows-first-footage-chinese-gj-11-drone-collaborating-crewed-j-20-fighter

Altman, H., & Rogoway, T. (2025, 7 de noviembre). Can U.S. intel keep up with China’s tsunami of weapons development? The War Zone.

https://www.twz.com/news-features/can-u-s-intel-keep-up-with-chinas-tsunami-of-weapons-developments

Associated Press. (2025, 14 de noviembre). Fresh off commissioning new aircraft carrier, China starts sea trials of amphibious assault ship.

https://apnews.com/article/china-amphibious-assault-ship-carrier-navy-sichuan-523451ce91a7b7d730cf8412407a8ed1

Liu, Z. (2025, 7 de noviembre). What ship did China use to test a drone helicopter at sea? South China Morning Post.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3331897/what-ship-did-china-use-test-drone-helicopter-sea

South China Morning Post. (2025, 14 de noviembre). China’s first 076 “drone carrier” amphibious assault ship begins sea trials.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3332717/chinas-first-076-drone-carrier-amphibious-assault-ship-sichuan-starts-sea-trials

South China Morning Post. (2025). China’s updated sixth-generation fighter jets put US on notice for air supremacy.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3331234/chinas-updated-6th-generation-fighter-jets-put-us-notice-air-supremacy

South China Morning Post. (2025). Low-cost killer: Can China’s Feilong-300D suicide drone deter rivals and impress buyers?

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3331052/low-cost-killer-can-chinas-feilong-300d-suicide-drone-deter-rivals-and-impress-buyers

South China Morning Post. (2025). New Chinese stealth drone spotted flying for the first time. Is it a next-gen bomber?

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3329842/new-chinese-stealth-drone-spotted-flying-first-time-it-next-gen-bomber

South China Morning Post. (2025). Why China’s J-16 “Hidden Dragon” is now making headlines despite rise of more advanced jets.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3330388/why-chinas-j-16-hidden-dragon-now-making-headlines-despite-rise-more-advanced-jets

South China Morning Post. (2025). Why the J-35 Gyrfalcon is crucial to China’s power projection on the high seas.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3286437/why-j-35-gyrfalcon-crucial-chinas-power-projection-high-seas

South China Morning Post. (2025, 14 de noviembre). Three PLA warships sailed past Japan amid row over PM Takaichi’s Taiwan comments.

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3332845/3-pla-warships-sailed-past-japan-amid-row-over-sanae-takaichis-taiwan-comments

LTC Octavio Pérez, U.S. Army (Ret.), Co-Founder and Senior Fellow, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com