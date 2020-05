Argentina con Fernández/Kirchner ha vuelto al castrochavismo y conspira contra las democracias

En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner del 2003 al 2015, Argentina fue un miembro activo del proyecto “Alba”, del movimiento “bolivariano”, militó en el denominado “socialismo del siglo XXI” e integró el “castrochavismo”, grupo de delincuencia organizada trasnacional que convirtió la política en cobertura para el desarrollo y operación de un sistema opresivo y criminal. Se indica que la llegada de Néstor Kirchner al poder no hubiera sido posible sin el apoyo de Chávez y Castro. El posterior caso “Antonini Wilson” lo ratifica. El kirchnerismo es el brazo argentino del castrochavismo y está nuevamente en el poder.

Los invitados a la asunción al mando de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron otra muestra de la ubicación del nuevo gobierno argentino en el castrochavismo. Invitaron a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua al punto de promover un incidente respecto al reconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela en la persona del Presidente Juan Guaidó que había hecho la Argentina.

Invitaron a los ex dictadores, Rafael Correa de Ecuador que estuvo presente y Evo Morales de Bolivia. Invitaron a todos los ex gobernantes del castrochavismo como Lula, Rousseff e hicieron público que no invitaban a la Presidenta de Bolivia Jeanine Añez -en “intervención en asuntos internos” que tanto utiliza el castrochavismo como doctrina- señalando que había llegado al poder con un golpe a Evo Morales, ignorando deliberadamente la renuncia y fuga del dictador cocalero a quien ahora el gobierno Fernandez/Kirchner tiene bajo su protección mientras conspira abiertamente para derrocar al gobierno interino de Bolivia.

El gobierno Fernández/Kirchner orientó la política internacional de Argentina a la protección de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desarmó su concurso en el Grupo de Lima, desconoció en los hechos al Presidente Legítimo de Venezuela y no reconoció a la enviada de Guaidó como Embajadora. Está en la operación del Foro de Sao Paolo y participa en su nuevo formato del denominado grupo de Puebla, para la cobertura a las dictaduras y el ataque a las democracias con la coartada izquierda contra la derecha, cuando en verdad protegen la violación de los derechos humanos, los narco estados y la comisión diaria de crímenes para oprimir a los pueblos que dicen defender.

Mientras tanto, como en los gobiernos Kirchner, han llevado a Argentina nuevamente al “default” y luego de no pagar 503 millones de dólares este 22 de mayo, pretenden llegar a un acuerdo de reestructuración de títulos por mas de 65.000 millones de dólares. El autoritarismo crece para mantener la popularidad del nuevo gobierno, los sectores productivos y la destrucción de la clase media son nuevamente el objetivo.

La pandemia del coronavirus parece impedir ver que Argentina es la nueva base política y territorial para la conspiración contra las democracias del Cono Sur y amenaza directa para derrocar o de cualquier forma retirar al gobierno interino de Bolivia. Los gobiernos democráticos de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, a los que el Kirchnerismo castrochavista considera de “derecha”, están bajo amenaza y desestabilización. Los líderes amenazados deben por lo menos sincerar la realidad de que Argentina con Fernandez/Kirchner ha vuelto activamente al castrochavismo y es una plataforma contra las democracias de las Américas.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

