lunes 27  de  octubre 2025
OPINIÓN

Canonización en tiempos de crisis

El hecho mismo de que Venezuela tenga ahora un santo, el Dr. José Gregorio Hernández, en un país donde la crisis hospitalaria, la escasez de medicinas y el regreso de enfermedades que ya habían sido erradicadas es más que simbólico, es un milagro

Venamérica

Venamérica

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

Desde el 19 de octubre, Venezuela tiene sus primeros santos, la madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, en momentos en que el país enfrenta una grave crisis ocasionada por el narcorrégimen. Los nuevos santos representan una luz de esperanza para todos los venezolanos que luchan día a día para conquistar la libertad de Venezuela y la de sus presos políticos. María Corina Machado lidera esta lucha espiritual entre el bien y el mal.

La líder indiscutible de la oposición venezolana fue galardonada recientemente con el premio Nobel de la Paz, esto significa que el mundo entero reconoce su lucha durante más de 20 años por su pueblo, que sufre por una Venezuela desgarrada y entregada a China, Rusia e Irán, además de todos los grupos terroristas que hacen vida en un país que perdió su rumbo, pero no la fe de la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren vivir en democracia.

Lee además
El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, de Venezuela, llega a la quinta reunión de la congregación en el Vaticano, el 28 de abril de 2025.
VENEZUELA

Régimen de Maduro impide al cardenal Baltazar Porras oficiar misa por San José Gregorio Hernández en Venezuela
Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

La canonización trajo la unidad a una Venezuela dividida entre lo espiritual y lo social, ya que 90% respalda la opción de cambio liderado por María Corina. El hecho mismo de que Venezuela tenga ahora un santo, el Dr. José Gregorio Hernández, en un país donde la crisis hospitalaria, la escasez de medicinas y el regreso de enfermedades que ya habían sido erradicadas es más que simbólico, es un milagro. Lo mismo sucede con la madre Carmen Rendiles, que en vida se dedicó a enseñar y a cuidar enfermos. La educación en Venezuela está totalmente abandonada, planteles destruidos, sueldos de miseria para los profesores y escasez de alumnos que por falta de comida prefieren buscar otras oportunidades en el exterior. Como todos sabemos, Venezuela tiene un éxodo histórico, el más grande del continente. Así que esta canonización toca dos de los problemas más grandes causados por la dictadura, la salud y la educación. Además, no podemos olvidar el carácter político, porque antes la dictadura perseguía y hostigaba a la líder de la oposición, María Corina Machado, pero ahora es una persecución a la primera latinoamericana y además mujer en recibir el premio Nobel de la Paz. Esto se convierte en una especie de escudo moral que protege a María Corina, ahora a nivel internacional con más fuerza. Si algunos países estaban apoyando la causa de la libertad en Venezuela, ahora es el mundo completo el que respalda a la ganadora del premio Nobel de la Paz. Incluso gobiernos de izquierda han decidido dejar aislada a la dictadura. La posición del gobierno de Chile, en palabras pronunciadas por el presidente Gabriel Boric, ha sido contundente: “Sin ir más lejos, en Chile, tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robó las elecciones en su patria”. En otras palabras, nadie quiere aparecer como aliado de un narcotraficante.

Otras consecuencias de la canonización en estos tiempos de crisis es la posición firme de la Iglesia Católica ante los desmanes de la dictadura. Los venezolanos en su inmensa mayoría son católicos y esta canonización resalta en ellos su fe y espíritu de lucha. La Iglesia refuerza estos valores espirituales de resistencia ante un gobierno acomodaticio y mentiroso que seguramente querrá aprovechar la canonización de nuestros primeros santos para montar un show y tratar de engañar a un pueblo que ha sido abandonado, perseguido, al que le ha violado todos los derechos humanos, incluido el más sagrado de todos, como es el derecho a la vida. Ante esta realidad, el Vaticano como Estado, oficialmente felicitó a la ganadora del premio Nobel de la Paz. Es sin lugar a dudas un mensaje claro.

Esta es una oportunidad para unir a los venezolanos. Este acto de canonización sin duda alguna se transforma en una nueva esperanza. María Corina entendió que es el momento para que todos los venezolanos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, oren por la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. Estamos seguros de que la intervención divina del Dr. José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, ambos elevados a los altares, intercederán para que muy pronto se logre la libertad de Venezuela y espiritualmente caminen junto con todos los venezolanos, en un país distinto, lleno de oportunidades, que seguramente se convertirá en la joya de Latinoamérica.

“Un hombre auténtico tiene como ideal moral, hacer el bien”. San José Gregorio Hernández.

www.venamerica.org.

Edgar J. Amado*

*Coordinador Acción Juvenil de VENAMÉRICA y presidente JUVENEX

Temas
Te puede interesar

Diáspora venezolana hace retroceder a Roy Chaderton en el Vaticano

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina