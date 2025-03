Construir un futuro seguro

El venezolano culturalmente no ha tenido que vivir, ni quiera Dios que pueda vivir, la neurosis colectiva frecuente en aquellos pueblos que han sido sometidos por las locuras de un Hitler (nazismo), Mussolini (fascismo), Stalin, Kim Il Sung o Castro (comunismo), que han hecho experimentar un vacío existencial, sin futuro, en las sociedades que les ha tocado dirigir, donde la prédica oficial repetitiva ha sido que la felicidad futura no es posible sin la existencia del líder.

La construcción de un futuro seguro es posible si nos proponemos y empezamos desde ya a tomar decisiones para cambiar el orden de cosas envejecido que obstaculiza vivir la vida con dignidad, asumir con convicción la orientación de nuestro propio destino con talento y coraje, venciendo el miedo y la desesperanza.

Un conocido proverbio oriental advierte que si queremos conocer nuestro pasado miremos el presente que es su consecuencia, y si queremos conocer el futuro miremos el presente que es su causa. Para asegurar un futuro de bienestar y prosperidad es imperativo impedir el avance de esta desquiciante realidad presente sustentada en ideas caducas y construir las bases de un futuro orientado sobre el esfuerzo creador de los venezolanos, porque no puede haber comparación entre la raza de los hombres indecentes y la raza de los hombres decentes que luchan por un futuro mejor y seguro, que le sentido a la vida para vivir en sociedad, con todas sus imperfecciones, pero con dignidad.

No se trata de vivir por vivir, se trata de existir, de ser alguien en la vida. Como dice Frankl, hay que darle sentido a nuestra existencia en nuestro planeta Tierra en el corto lapso que nos toca vivir, pero con dignidad, coraje y fortaleza. Tenemos que ser conscientes de que vinimos a este mundo no solo porqué así lo quiso Dios, sino porqué tenemos uno o varios objetivos que cumplir. No hay nada mejor que vivir en libertad y poder vencer las adversidades que siempre las habrá. www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón*



*Director de VenAmérica