El hambre se impone sobre el virus

No hay organismo internacional y nacional que deje de advertirlo, ni experto que no insista en la pavorosa circunstancia que asola a Venezuela y el peligro inminente de una tragedia. Los términos no escatiman para asomar lo que puede venir: “Cinco países están en riesgo de sufrir una hambruna bíblica a causa del COVID-19 y uno de ellos es Venezuela”. La conclusión fue emitida esta semana por David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Los países incluidos en este riesgo son: Yemen, República Democrática del Congo, Venezuela, Sudán del Sur y Afganistán.