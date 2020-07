Definitivamente estamos hablando de un goleador de clase mundial y claro que sería una grande adición o la solución goleadora. La carrera y la capacidad de Falcao no están en discusión.

Si sus lesiones no son crónicas, si puede rendir aún en lo físico y si toma la MLS con la seriedad que se merece una liga que ha pasado a ser ejemplo, estaríamos en presencia de una promesa de idilio entre sus goles y la Capital del Sol.

Eso sí, los que de una u otra forma fuimos pioneros en cuanto a transmisiones y coberturas de la MLS, no comemos cuento.

No me pongan como argumento la bandera de Colombia para concluir que llenaría el estadio partido a partido, porque el precedente no es bueno.

En las épocas del Pibe Valderrama llegamos a transmitir partidos en Tampa y en Miami con estadios semivacíos en la inmensa mayoría de las ocasiones.

Sus goles, su fútbol y el funcionamiento del equipo, eso es lo que va a marcar el camino. Lo demás es bonito y qué bueno que se celebren los logros de compatriotas, pero el sentido de pertenencia de la afición con el equipo lo van a dictar las buenas campañas y los títulos.

Un crack, un espectacular goleador, una súperfigura, eso es Falcao, pero ya en una recta final llena de lesiones, lo cual lo convierte en una solución incierta.

La ilusión está ahí, eso sí. Pero que el optimismo sea con cautela.

