¿Funcionará la nueva política migratoria de Trump?

Merz declaró que el regalo a Trump era "un pequeño detalle para recordarle a su familia". El abuelo de Trump fue un inmigrante, como lo fue su madre, al igual que su primera y tercera esposa.

Y es que la historia de los inmigrantes no solo es parte de la historia de Estados Unidos, sino también del mundo.

Ahora bien, una inmigración fuera de control puede ocasionar grandes problemas. De hecho, Estados Unidos, no está solo enfrentando este desafío. Muchos países europeos están restringiendo la llegada de nuevos inmigrantes y en muchos casos expulsando a quienes no llenan los requerimientos para quedarse permanentemente.

El tema aquí no es incumplir las leyes, pero sí los métodos y el mensaje que se usan.

En Estados Unidos, la prohibición de viajes anunciada por Trump, para controlar la inmigración, es tan amplia para los países de las listas, que los tribunales tendrán que decidir si viola las leyes internacionales de derechos humanos.

La prohibición se produjo tras el ataque terrorista en Boulder, Colorado, el 1 de junio, cuando un hombre lanzó artefactos incendiarios contra manifestantes que apoyaban la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. El presunto atacante es un egipcio que había pedido asilo antes de que se venciera su visa.

El tema con las prohibiciones generalizadas es que, incluso cuando se permiten exenciones, muchos quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional, caen en un vacío legal, al cargar con presuntas faltas de sus gobiernos o conductas delictivas de otros.

El ataque en Colorado pareció reforzar la opinión presidencial de que hay países indeseables que no merecen el privilegio de visitar Estados Unidos.

La Casa Blanca afirmó que las restricciones de "sentido común" protegerían a los estadounidenses de actores extranjeros peligrosos.

Se designaron diecinueve países con prohibiciones de viaje totales y parciales.

Ninguno de los doce países elegidos para una prohibición total fue una sorpresa, entre ellos: Afganistán, Libia, Yemen, Chad, Somalia, Haití y Sudán.

Entre los siete países de prohibición parcial figuran: Cuba, Venezuela y Sierra Leona.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, no ayudó a la causa diciendo: "Estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquiera, no solo para los venezolanos" tomando en cuenta que su palabra no tiene validez alguna.

Pero, Volker Turk, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, sí afirmó que la "amplia y radical naturaleza de la prohibición de viajes estadounidenses" podría violar el principio jurídico internacional de no discriminación.

Por ello se anticipan más protestas y una serie de demandas judiciales contra la administración Trump, por parte de países o personas que se sienten discriminadas.

Al mismo tiempo, dos recientes encuestas, una de la cadena CBS y la otra de Harvard CAP/ Harris, muestran un fuerte apoyo a las políticas fronterizas y de deportación de Trump.

En la primera, un 58% aprobó sus políticas migratorias. En la segunda, las mejores calificaciones de Trump se dieron en el tema de inmigración, con un 53 % de los encuestados, aprobando su enfoque sobre el tema.

El problema radica en la retórica inflamatoria utilizada, ya que basta con que ocurra otro incidente criminal, que involucre a un extranjero, para reafirmar la opinión de que todos los inmigrantes en el país, representan un peligro para todos.