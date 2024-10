Hugolandia y Madurolandia

No, no se trata de la competencia de dos parques de atracciones del estilo Disney. Se trata de dos personajes de la política venezolana a quienes les parece que los venezolanos o quienes se encuentran en estas tierras hemos vivido y seguimos viviendo en un mundo de fascinación y no nos hemos dado cuenta de ello, por lo que estamos a punto de perderlo después de un cuarto de siglo de ensoñación.