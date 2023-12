Las cuatro caras del diferendo Esequibo

Un diferendo con cuatro caras

La cara legal

La que tiene que ver con los aspectos legales de la disputa. Como se sabe, el diferendo fue arbitrado a favor de Gran Bretaña en 1899 pero la publicación de un memorándum del abogado por Venezuela, Mallet Prevost, después de su muerte en la década de 1940, obligó a las partes a cancelar el arbitraje original y convenir en buscar una nueva solución negociada, no ya entre Gran Bretaña y Venezuela sino entre la nueva república independiente de Guyana y Venezuela. Por largas décadas esta negociación tuvo momentos de gran actividad y momentos de letargo, hasta que las partes decidieron remitirla a los buenos oficios de comisionados nombrados por las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas tendría la potestad de decidir qué hacer con el diferendo si las negociaciones no fructificaban. Hace unos siete años el Secretario General de las Naciones Unidas decidió poner el diferendo en manos de la Corte Internacional de Justicia, después de largas décadas de infructuosos intentos de negociación. Allí es donde el diferendo se encuentra en los actuales momentos, pero el régimen de Nicolás Maduro se niega a reconocer la jurisdicción de esa Corte, a pesar de que ya eso es cosa juzgada. La negativa del régimen de Maduro ha llevado a Venezuela al borde de perder todo derecho al Esequibo, al no presentarse ante la Corte con sus argumentos. En lugar de hacerlo han decidido irse por la vía patriotera, retrechera de armar un referendo interno para preguntarle al país si está o no de acuerdo con los títulos de Venezuela sobre el Esequibo, algo extemporáneo, ya que los gobiernos venezolanos en el pasado han expuesto tales títulos en múltiples oportunidades. Este referendo interno es una maniobra del régimen de Maduro para distraer al país de la inminencia de un proceso electoral presidencial en el cual el dictador venezolano saldría perdedor.