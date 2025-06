Las ONG: una piedra en el zapato de los dictadores

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) se dedican a actividades humanitarias, no tienen fines de lucro, son independientes de los gobiernos, no aspiran al poder, ni se inmiscuyen en la política partidista. Las integran grupos que tienen sensibilidad social sobre determinado tópico, como la pobreza, protección de los niños, del medio ambiente, igualdad de la mujer, salud, educación, agricultura, derechos humanos, situación en las cárceles o apoyo a refugiados. Muchas participan como entidades consultivas en el Consejo Económico y Social de la ONU. Los gobiernos democráticos se apoyan en ellas, pero los dictadores hacen lo posible por dificultar su trabajo y muchas veces, arremeten contra sus miembros. Tal es el caso del régimen de Maduro.