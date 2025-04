Los rostros de la decadencia de Maduro y Diosdado

No se engañen: esta no fue una elección de bases ni un ejercicio de representación popular de cinco millones de militantes como dijo Maduro (ya no habla de diez millones). Eso se desvaneció hace tiempo, ahogado en el consenso entre Cabello y Nicolás. El abanderado en el Zulia, la entidad con mayor número de votantes del país, llegó a ser el perdedor en las internas, con un equipo tan débil que haría sonrojar a cualquier aspirante. Pero eso no importó; la cúpula decidió que Luis Caldera era el ideal para gobernar un estado que ha hecho del disenso su bandera.