Reflexiones para la acción 2023-2024

Por decisión de la Asamblea, la Junta Directiva fue reelecta para el período 2023-2024, después de un cuidadoso análisis jurídico, según lo pautado en nuestros estatutos, así como la inestable situación política, motivada por los últimos acontecimientos sucedidos, entre los cuales cabe destacar la irracional eliminación de Gobierno Interino, la asunción del Poder Ejecutivo por parte de la Comisión Delegada de la Asamblea y la próxima convocatoria a un proceso electoral interno de la oposición, bajo un sistema aún no definido, a pesar que se han anunciado unas elecciones, por parte de la Comisión de Primarias para el próximo mes de octubre, todo esto enmarcado en un ambiente de incremento de la persecución, por parte del régimen, a toda protesta de la población o muestras institucionales de una verdadera oposición, con propuestas para lograr poner fin al Crimen Organizado que pretende perpetuarse en el poder, a pesar de la precaria situación de la población, en aspectos básicos para su supervivencia, y en donde hoy la pobreza crítica afecta al 80% de la población y ha originado un éxodo superior a 7 millones de sus habitantes.

En igual forma fue presentado, por Vladimiro Mujica un proyecto de mensaje conclusivo de la Asamblea sobre la necesidad de nuestra decisiva acción en el necesario crecimiento de espacios y alianzas de los venezolanos en el mundo a largo plazo para la organización de la diáspora del mundo, así como también nuestras acciones inmediatas para ejercer nuestros derechos a la participación en todos los eventos que sean convocados o promovidos por nosotros para la reconstrucción de la democracia en nuestro país. Este proyecto, después de las intervenciones sobre el análisis político social de nuestro país, y propuestas complementarias, fue aprobado como la Proclama de la Asamblea titulada “LA VOCACION GLOBAL DE VENAMERICA – Avancemos como un solo pueblo”

La Proclama aprobada recoge la razón de ser de VenAmérica, desde nuestra fundación, ante la situación de los exiliados venezolanos, que por los más diversos motivos, que aún perduran durante los últimos 20 años de vida republicana, hoy día se hacen más graves, como lo hemos descrito anteriormente y reclama necesaria la urgente activación de la sociedad venezolana. Nuestra responsabilidad nos convoca a una participación mancomunada con un solo objetivo, el CAMBIO DEL SISTEMA DE GOBIERNO y una conducción unitaria para el logro de la Justicia, Paz y democracia efectiva, que le permita a nuestra gente salir de la penuria en la cual vive. Cualquiera sea el camino democrático, lo suscribimos, por eso la proclama de nuestra ASAMBLEA manifiesta: “ratificamos el compromiso de VenAmérica con la gran causa de la nación venezolana, que no es otra que su refundación en democracia y libertad, con una economía sustentable. Ratificamos la decisión de no rendirnos y de buscar espacios de cooperación con otras organizaciones y con los pueblos y gobiernos de los países de acogida. Reiteramos nuestra vocación a respetar a los activistas, grupos y organizaciones políticas en Venezuela, al tiempo que exigimos un espacio y hacer valer una voz propia para la diáspora, que le permita desarrollar su potencial de realización por Venezuela. Como un solo pueblo la diáspora no se rinde.

Luis Corona

* Director Consejo Consultivo de VenAmérica