TSJ Venezuela: ¿Jueces o matarifes de la Justicia?

Con motivo de la próxima expiración del período constitucional de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, con sede en Caracas, (no olvidar que hay otro TSJ, en el exilio, que reclama para sí la verdadera legitimidad) ha dictado una serie de fallos que, por lo controvertidos, vale la pena comentar. Hoy, por lo pronto, nos limitaremos a revisar la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional, SC, del TSJ/Caracas, el 15 de junio pasado, sentencia 0071-2020, mediante la cual nombró de manera ejecutiva una junta ad-hoc para dirigir los asuntos del partido Acción Democrática, AD, en particular, para que participe en las próximas votaciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¿Y no es principio universal en las democracias del Planeta que sean los propios militantes de determinado partido los que elijan a quienes los habrán de dirigir?