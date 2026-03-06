Análisis crítico de la comunicación digital en la Sociedad de la Inteligencia Artificial

La presente reflexión analiza la comunicación en el contexto de la Sociedad de la Inteligencia Artificial , con enfoque en las consecuencias para las personas que emiten y reproducen información en soporte digital. La argumentación se fundamenta en las ideas clave de las interacciones sociales en la era digital, del modelo de presencia, de la teoría del rumor y de la influencia de las minorías, y adopta una perspectiva crítica sobre la vida digital.

La comunicación en soporte digital, aunque ofrece una infraestructura para la conexión global, debe examinarse con una mirada sobria debido a su impacto en la política general de la concepción de la información verificable. Las ciencias de la comunicación desempeñan un papel crucial al determinar qué discursos son verdaderos o falsos y al afirmar o refutar la legitimidad de ciertos canales y procesos comunicativos.

En cambio, el rumor ha sido históricamente un término utilizado para deslegitimar relatos y saberes creados y difundidos en las periferias de las instituciones y fuera de los sistemas comunicativos centralizados. En la actualidad, los modelos generativos de Inteligencia Artificial tienen el impresionante potencial de generar contenido muy similar al de un periodista de medios como el New York Times a partir de datos falsos, exageraciones, rumores, información no verificable e incluso especulaciones.

En la Sociedad de la Inteligencia Artificial, las interacciones sociales emplean las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en ámbitos laborales, personales y familiares, que hacen eco de contenidos que “parecen reales” y les atribuyen una sensación de realidad a lo que leen en la web. Aquí resulta imperativo que los medios de comunicación tradicionales actualicen los criterios editoriales para posicionar los mensajes por encima de la información de dudoso origen en las ventanas de contexto de las respuestas de los Large Language Models (LLMs) basados en estrategias de Generative Engine Optimization.

1. Consecuencias digitales desde el Modelo de Presencias y la Teoría del Rumor

Las consecuencias para las personas que reproducen información en soporte digital se relacionan directamente con el modelo de presencias y la teoría del rumor. Y es que conviene explicar que el modelo de presencias subraya cómo la interacción digital construye la realidad social del individuo.

No obstante, en el mismo ambiente o entorno en el que la información fue concebida pueden ocurrir transformaciones, adiciones o sustracciones de información, lo que explica que numerosos rumores tengan su origen precisamente en su recepción y difusión (Allport y Postman, 1947, citados en Zires, 1995).

La teoría del rumor, desde una óptica cultural, sostiene que la transformación del contenido no debe considerarse una falta, sino una característica general del intercambio de información. El proceso de construcción de lo verosímil en una sociedad, determinado por las pautas culturales, constituye el punto central de la reproducción de lo percibido como verdadero. Más aún, cuando la verosimilitud opera como una restricción cultural y como un mecanismo que edita cualquier información preexistente (Metz, 1968, citado en Zires, 1995).

La información transmitida se adapta y modifica en la población receptora hasta asimilarse en clichés, estereotipos y esquemas mentales fijos, que cierran un proceso que se simplifica y se enriquece gracias a la influencia cultural (Allport y Postman, 1947, citado en Zires, 1995). En consecuencia, la intención original del mensaje se distorsiona invariablemente y se configura una realidad múltiple y datos diversificados que se apartan del rigor comunicacional para entrar en el terreno de la especulación.

1.1 Propagación de la información no confirmada desde minorías comunicacionales

En la Sociedad de la Inteligencia Artificial, las minorías informativas demuestran su influencia al generar y difundir narrativas que evitan los canales de comunicación tradicionales. A pesar de que se trata de relatos catalogados como rumores, es necesario explicar el origen de la difusión de historias y relatos sin sustento periodístico.

La intertextualidad establece que los textos que se generan y difunden en una sociedad son interdependientes entre sí, ya que operan en diversos niveles y, por lo tanto, implica que la vitalidad de un relato particular depende de la existencia previa de otros rumores, narrativas o fragmentos textuales. El sincretismo, característico del rumor, articula teorías o textos diferentes u opuestos, en el que la verosimilización consiste en la unificación de significantes por encima de significados que pueden ser diferentes u opuestos (Kristeva, 1968, citada en Zires, 1995).

Por lo tanto, el mensaje de una minoría comunicacional, al entrar en el entorno digital, se somete a una lógica sincrética, que diluye su autonomía textual y la transforma en un ejercicio y una creación colectivos.

2. Potencial de las TIC para el Envío de Información

El potencial de las TIC para el envío de información a los individuos en la Sociedad de la Información debe ser objeto de una reflexión crítica individual argumentada. Más que todo, porque al utilizar el modelo de presencias, la teoría del rumor y la influencia de las minorías como ejes discursivos, se entiende que la naturaleza digital del intercambio comunicativo implica una ruptura con la noción de autonomía textual y una rendición del mensaje a las lógicas culturales y sociales de la verosimilitud.

2.1. El Modelo de Presencias y la Construcción Social Digital

Las TIC, al facilitar el modelo de presencia, permiten la construcción de realidades sociales y de comunidades a escala sin precedentes. No obstante, el potencial de las TIC también radica en su capacidad para funcionar como dispositivos que perpetúan una nueva política de la verosimilitud comunicacional. (Zires, 1995).

Y es que la rápida y masiva difusión de contenidos, característica de la comunicación digital, está sujeta a la dimensión cultural del rumor, que ignora la mayoría de los estudios sobre la veracidad informativa.

2.2. Riesgos desde la Teoría del Rumor y la intertextualidad

El potencial de las TIC implica el riesgo de que la información, aunque se emita con la intención de ser objetiva, se convierta en rumores. La teoría del rumor revela que la deformación y la alteración no son características exclusivas de la comunicación oral, ya que se trata de un proceso cognitivo que deconstruye y reconstruye datos a partir de múltiples estímulos para luego reproducirlos y compartirlos con pares sociales.

La intertextualidad, como fuerza constitutiva, indica que cualquier texto (información enviada digitalmente) se convierte en un conglomerado de fragmentos de otros textos o discursos, cuyo sentido es un efecto interdiscursivo (Kristeva, 1968, citado en Zires, 1995). El potencial de las TIC radica en amplificar una comunicación inherentemente subjetiva y limitada, que en vez de una transmisión fiel de la realidad, sirve para generar un efecto verosímil que se produce a partir de la relación entre discursos preexistentes.

Cierre: Amplificación de la influencia de las minorías y la multiplicidad de estadios de verosimilitud

Las TIC ofrecen un potencial inédito para la influencia de las minorías, al permitirles el acceso a canales de difusión antes reservados a los centros de poder informativo. Sin embargo, la amplificación no garantiza la integridad de mensajes verídicos y fehacientes con rigor informativo.

Dada la heterogeneidad cultural de las sociedades contemporáneas, existen múltiples estadios de verosimilitud, más aún cuando el mensaje de la minoría, al interactuar con los ámbitos sociales, a menudo contradictorios, es objeto de una dinámica de variación y transformación, tal como lo demuestra el proceso de circulación de los rumores a través de estratos sociales heterogéneos (Dröge, 1970, citado en Zires, 1995).

Para cerrar, el potencial efecto de la divulgación no se limita a la mera falsedad de los hechos, sino que reside en su capacidad para generar un efecto verosímil en percepciones sociales (Kristeva, 1968, citado en Zires, 1995) que se encuentran diluidas y degradadas tras varias adhesiones, sustracciones, complementos, reinterpretaciones y retransmisiones.

Isaías Blanco

Natural Language Processing and Deep Learning Specialist.

[email protected]