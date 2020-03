Venezuela perdería $9 mil millones por caída del petróleo

"En primer lugar va a mermar, por su puesto, los ingresos fiscales por concepto de exportación petrolera para el estado venezolano durante el año en un alrededor de 9 mil millones de dólares y esto es fuerte, inminentemente, para un estado importador de medicinas, alimentos y todo lo que sabemos hoy por hoy importa el gobierno nacional", aseguró el experto.

"Es mejor sacrificar barriles en función de obtener mejores precios", dijo Quiroz. "Sin embargo, Rusia dice que no hay que sacrificar mercados y no caerá en recortes para no otorgarle ese mercado a otros productores".

Petroleo Venezuela AP Archivo 2006 .jpg Pozos petroleros en el Lago Maracaibo en el estado de Zulia, Venezuela. (Archivo 2006) AP Foto/Leslie Mazoch, Archivo

En tanto, el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó tiene la misma percepción que Quiroz. Ayer, cuando se confirmó que el petróleo sufrió la mayor caída desde la Guerra del Golfo, el primer mandatario del país caribeño lamentó la perdida del precio del crudo.

"En 30 años los precios no caían de esta manera. Es una tragedia", dijo Guaidó, que considera que esto también afectará a Rusia y China, los aliados de la dictadura y quienes, aseguran, tiene a Maduro aún el poder.

La producción petrolera de Venezuela cerró enero en 882.000 barriles por día (bpd), 25.000 menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Fuentes secundarias ubican el bombeo en 733.000 bpd.