jueves 26  de  febrero 2026
BRASIL

Comisión del Congreso aprueba investigar a hijo de Lula en caso de fraude a pensiones

El Parlamento avaló levantar el secreto bancario de Fabio Lula da Silva. Se sospecha que fue "socio oculto" en emprendimientos financiados con recursos públicos

El 26 de febrero de 2026, una comisión especial del Congreso brasileño aprobó una investigación sobre las cuentas bancarias del hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fabio Luis, por sospechas de que se benefició de un plan para defraudar al sistema de pensiones

El 26 de febrero de 2026, una comisión especial del Congreso brasileño aprobó una investigación sobre las cuentas bancarias del hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fabio Luis, por sospechas de que se benefició de un plan para defraudar al sistema de pensiones

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - Una comisión especial del Congreso de Brasil aprobó este jueves investigar las cuentas bancarias de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sospechas de beneficiarse de un esquema de fraude al sistema de pensionados.

La comisión aprobó el levantamiento del secreto bancario de Fabio Luis Lula da Silva, hijo del mandatario izquierdista y conocido como "Lulinha".

Lee además
lula, petro y operacion imeri, la coartada para salvar a maduro
OPINIÓN

Lula, Petro y Operación Imeri, la coartada para salvar a Maduro
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

A la votación le siguió una trifulca entre legisladores opositores y oficialistas, que denunciaron irregularidades en el procedimiento. El grupo de diputados y senadores brasileños investiga desde el año pasado un caso de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y otras asociaciones con la posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

De acuerdo con la resolución aprobada por los legisladores, existe "la sospecha" de que "Lulinha" fue "socio oculto" en emprendimientos "financiados con recursos supuestamente desviados del INSS".

El documento, que cita una investigación de la policía, también menciona un pago de 300.000 reales (unos 58.000 dólares), del cual "Lulinha" podría ser destinatario.

Las comisiones del Congreso brasileño tienen facultades de abrir pesquisas independientemente de las autoridades judiciales. El Partido de los Trabajadores de Lula presentó un pedido para anular la votación, indicó su asesoría a la AFP.

El mandatario izquierdista ha dicho que todos los responsables deben responder ante las autoridades sin excepciones.

"Nadie quedará exento. Si un hijo mío estuviese involucrado, será investigado", dijo a periodistas en diciembre.

Lula, que fue encarcelado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de que su condena fuera anulada. El político aspira a la reelección en las presidenciales de octubre de este año.

Investigación de la Contraloría

Este escándalo estalló luego de que la Contraloría general detectó descuentos indebidos de las pensiones por servicios como asistencia jurídica que muchos jubilados afirman no haber aprobado o que nunca recibieron.

La pesquisa se concentra en hasta 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) descontados entre 2019 y 2024. Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita.

El ministro de Seguridad Social de Lula renunció en mayo pasado por ese caso.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Lula condena los operativos en Venezuela, pero calla sobre la dictadura de Maduro

Bolsonaro rinde declaración en caso de supuestas injurias al presidente Lula da Silva

Corte Suprema de Argentina habilita extradición a Andorra de exfuncionario de PDVSA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Investigación

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Lugar exacto donde se produjo el suceso que dejó 4 personas muertas y seis heridos.
ÚLTIMA HORA

Régimen cubano identifica sobrevivientes y uno de los muertos de la lancha ultimada en costas de la isla

Te puede interesar

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vivienda en venta en Texas.
EEUU

Tasa hipotecaria baja del 6% por primera vez desde abril de 2022

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Hillary Clinton responde a puerta cerrada al Congreso por caso Epstein

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"