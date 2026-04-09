Policía venezolana reprime marcha de trabajadores que intentaba llegar al Palacio Presidencial

Trabajadores manifestan en Caracas el 8 de abril de 2026 para exigir aumentos salariales y de pensión. (Foto de Juan Barreto / AFP)

CARACAS.- Una movilización de cientos de trabajadores venezolanos que intentaba llegar al Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales fue contenida este jueves por un amplio despliegue de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en medio de tensiones derivadas de la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo en el país.

Los manifestantes, agrupados en organizaciones sindicales, partieron desde Plaza Venezuela con la intención de avanzar hacia la sede del Ejecutivo. Sin embargo, en el trayecto se encontraron con múltiples bloqueos policiales que obligaron a desviar la marcha por distintas calles del centro de Caracas, la capital de Venezuela.

"¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!", "¡Vamos hasta Miraflores!", gritaban manifestantes a las fuerzas de seguridad. Agentes policiales antimotines intentaron contenerlos con gases lacrimógenos y escudos.

Según reportes de medios locales y testimonios de participantes, los trabajadores intentaron avanzar en varias ocasiones, generándose momentos de tensión y forcejeos con los funcionarios. En uno de los puntos cercanos a la sede del Parlamento, un contingente reforzado de la PNB impidió el paso definitivo hacia Miraflores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/_Provea/status/2042282782630490345&partner=&hide_thread=false 12:45 pm | Un funcionario de la PNB es captado mientras agrede con su escudo a nuestro fotógrafo Sergio González.



Tras la instalación de un nuevo piquete a la altura de la Plaza El Venezolano, con el propósito de impedir el paso de la movilización de trabajadores hacia el… pic.twitter.com/OEs7KJ3Bbj — PROVEA (@_Provea) April 9, 2026

Represión

En ese lugar, funcionarios utilizaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes, quienes permanecieron concentrados a la espera de poder continuar su recorrido. También se registraron denuncias de agresiones físicas durante los enfrentamientos.

El medio digital VPI TV informó que tuvo que interrumpir su transmisión en vivo luego de que uno de sus trabajadores resultara agredido en medio de la cobertura. Asimismo, reportes desde la avenida Universidad indicaron el uso de gases lacrimógenos en otros puntos de la ciudad.

Aurora, integrante de la Coalición Sindical, denunció que fue derribada y golpeada durante los incidentes, mientras que el dirigente Hugo Bastardo afirmó que la movilización responde a la necesidad de un salario “digno y justo” frente a las actuales condiciones económicas.

“Venimos en paz, queremos un salario que permita vivir”, expresó durante la protesta, en referencia al deterioro del ingreso mínimo en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/VPITV/status/2042283538003677504&partner=&hide_thread=false #URGENTE | El equipo periodístico y reporteril de @VPItv fue agredido cuando daba cobertura de la marcha convocada por trabajadores este jueves en Caracas.



Informar NO es delito. #VPItv pic.twitter.com/gxFBDMlCXy — VPItv (@VPITV) April 9, 2026

Salario mínimo y contexto económico

El salario mínimo en Venezuela se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales. Aunque en ese momento equivalía aproximadamente a 30 dólares, la inflación y la devaluación han reducido su valor a cerca de 0,27 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

Esta situación ha sido uno de los principales detonantes de protestas laborales en los últimos años, en un contexto donde amplios sectores dependen de ingresos complementarios o bonificaciones no salariales.

Ayer, la cabecilla del régimen Delcy Rodríguez anunció un incremento “responsable” del salario a partir del 1 de mayo, sin precisar el monto ni las condiciones del ajuste, lo que ha generado expectativas e incertidumbre entre los trabajadores.

Escalada de tensión

Durante la jornada, la presencia policial aumentó progresivamente en los puntos de concentración, lo que elevó la tensión entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad. En algunos momentos se registraron empujones y golpes con escudos, según denunciaron participantes.

Imágenes difundidas en redes sociales y por periodistas mostraron a funcionarios bloqueando el avance de la movilización en distintos puntos del centro de la capital.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas, mientras los trabajadores reiteran sus demandas de mejoras salariales en un contexto económico que continúa generando presión social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NituPerez/status/2042280131473924583&partner=&hide_thread=false La marcha de los trabajadores para exigir mejoras salariales se encuentra a escasas cuadras de Miraflores. Desde allí, el líder sindical José Patines le envía un mensaje a @realDonaldTrump :“alguien lo está engañando” pic.twitter.com/JdAImCcADT — Nitu Pérez Osuna (@NituPerez) April 9, 2026

Extraoficialmente se ha informado de la detención de tres ciudadanos, dos sindicalistas y un estudiante.

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FUENTE: Con información de EFE/AFP/ REDES SOCIALES