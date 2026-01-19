lunes 19  de  enero 2026
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

El encuentro se produjo alrededor de 2020 y habría servido para establecer rutas de narcotráfico a través del territorio colombiano por un período de seis años

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló en un escrito de acusación que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador depuesto venezolano Nicolás Maduro, se reunió en Medellín, Colombia, con disidencias de las FARC para coordinar el traslado de cargamentos de cocaína y armas con destino final a Estados Unidos.

De acuerdo con el documento judicial, al que tuvo acceso NTN24, el encuentro se produjo alrededor de 2020 y habría servido para establecer rutas de narcotráfico a través del territorio colombiano. El acuerdo contemplaba la movilización de drogas y armamento durante un período estimado de seis años, hasta aproximadamente 2026.

Lee además
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
POLÍTICA

Tras captura de Maduro, su hijo dice que Venezuela "debe tener relaciones" y embajada en EEUU
Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

“Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC. Durante la reunión discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos”, señala textualmente el escrito del Departamento de Justicia.

Pagos con armas y rol en el Cartel de los Soles

El documento también indica que el hijo del líder del régimen chavista discutió el pago a las disidencias de las FARC con armas, como parte de la compensación por los cargamentos de cocaína. Asimismo, el DOJ sostiene que Maduro Guerra desempeña un papel clave dentro de la estructura criminal del denominado Cartel de los Soles, organización por la cual Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de actuar como su principal líder.

La acusación incluye detalles sobre los frecuentes viajes de Maduro Guerra a la Isla de Margarita, realizados —según la inteligencia estadounidense— en aviones Falcón 900 propiedad de la estatal petrolera Pdvsa.

“El acusado visitaba la Isla Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcón 900 propiedad de Pdvsa”, indica el documento. Añade que las aeronaves eran cargadas con grandes paquetes que, según el capitán, contenían drogas, y que en una ocasión Maduro Guerra habría afirmado que el avión “podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos”.

Para las autoridades estadounidenses, estos elementos demostrarían el uso de la empresa petrolera venezolana como instrumento del narcotráfico, al servicio del Cartel de los Soles.

Reacciones y posibles responsabilidades

En entrevista con NTN24, el abogado Miguel Ávila señaló que resulta difícil que las autoridades locales desconocieran la reunión celebrada en Medellín. Aunque aclaró que se trata de una especulación, sostuvo que de haberse tenido conocimiento del encuentro sin informar al gobierno colombiano, ello implicaría que “la Policía y la alcaldía de la época pudieron haber encubierto información de importancia nacional relacionada con grupos narcoterroristas”.

Por su parte, el abogado, escritor y analista político venezolano Paciano Padrón afirmó al Canal de las Américas que estas revelaciones evidencian el alcance de la presunta red criminal. “El uso de los aviones de Pdvsa ha sido una constante por parte de estos narcotraficantes que han hecho del Estado un instrumento. ¿Por qué era tan difícil ir contra el Cartel de los Soles? Porque tiene la estructura del Estado a su servicio”, afirmó.

De ser hallado culpable por los delitos imputados, Nicolás Ernesto Maduro Guerra podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos, de acuerdo con la legislación federal estadounidense, según precisó la justicia norteamericana.

FUENTE: Con información de NTN24

Temas
Te puede interesar

EEUU y Cuba: entre el petróleo, la crisis y dos semanas de declaraciones cruzadas tras la extracción de Maduro

La venganza de Raúl Castro

La masacre evitable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala tras la captura de pandilleros.
PANDILLAS VIOLENTAS

Guatemala declara "estado de sitio" por ola de motines en las cárceles; nueve policías muertos

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los coches circulan durante una fuerte nevada en el centro de Nuuk, Groenlandia, el 19 de enero de 2026.
SEGURIDAD

EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"