EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

CARACAS. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló en un escrito de acusación que Nicolás Ernesto Maduro Guerra , hijo del dictador depuesto venezolano Nicolás Maduro , se reunió en Medellín, Colombia, con disidencias de las FARC para coordinar el traslado de cargamentos de cocaína y armas con destino final a Estados Unidos.

De acuerdo con el documento judicial, al que tuvo acceso NTN24, el encuentro se produjo alrededor de 2020 y habría servido para establecer rutas de narcotráfico a través del territorio colombiano. El acuerdo contemplaba la movilización de drogas y armamento durante un período estimado de seis años, hasta aproximadamente 2026 .

“Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC. Durante la reunión discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos”, señala textualmente el escrito del Departamento de Justicia.

Pagos con armas y rol en el Cartel de los Soles

El documento también indica que el hijo del líder del régimen chavista discutió el pago a las disidencias de las FARC con armas, como parte de la compensación por los cargamentos de cocaína. Asimismo, el DOJ sostiene que Maduro Guerra desempeña un papel clave dentro de la estructura criminal del denominado Cartel de los Soles, organización por la cual Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de actuar como su principal líder.

La acusación incluye detalles sobre los frecuentes viajes de Maduro Guerra a la Isla de Margarita, realizados —según la inteligencia estadounidense— en aviones Falcón 900 propiedad de la estatal petrolera Pdvsa.

“El acusado visitaba la Isla Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcón 900 propiedad de Pdvsa”, indica el documento. Añade que las aeronaves eran cargadas con grandes paquetes que, según el capitán, contenían drogas, y que en una ocasión Maduro Guerra habría afirmado que el avión “podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos”.

Para las autoridades estadounidenses, estos elementos demostrarían el uso de la empresa petrolera venezolana como instrumento del narcotráfico, al servicio del Cartel de los Soles.

Reacciones y posibles responsabilidades

En entrevista con NTN24, el abogado Miguel Ávila señaló que resulta difícil que las autoridades locales desconocieran la reunión celebrada en Medellín. Aunque aclaró que se trata de una especulación, sostuvo que de haberse tenido conocimiento del encuentro sin informar al gobierno colombiano, ello implicaría que “la Policía y la alcaldía de la época pudieron haber encubierto información de importancia nacional relacionada con grupos narcoterroristas”.

Por su parte, el abogado, escritor y analista político venezolano Paciano Padrón afirmó al Canal de las Américas que estas revelaciones evidencian el alcance de la presunta red criminal. “El uso de los aviones de Pdvsa ha sido una constante por parte de estos narcotraficantes que han hecho del Estado un instrumento. ¿Por qué era tan difícil ir contra el Cartel de los Soles? Porque tiene la estructura del Estado a su servicio”, afirmó.

De ser hallado culpable por los delitos imputados, Nicolás Ernesto Maduro Guerra podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos, de acuerdo con la legislación federal estadounidense, según precisó la justicia norteamericana.

FUENTE: Con información de NTN24