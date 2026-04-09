Expresidente hondureño afirma que tribunal de apelaciones anuló su condena en EEUU

MIAMI.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández aseguró este miércoles que la Justicia estadounidense anuló su condena de 45 años de prisión por narcotráfico, tras la publicación de una resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York .

De acuerdo con el documento difundido, el tribunal ordena “anular la sentencia del tribunal de distrito y remitir el caso con instrucciones de desestimarlo por improcedente”. Hernández celebró la decisión a través de sus redes sociales y anunció que ofrecerá una rueda de prensa para ampliar detalles. “La verdad siempre prevalece”, expresó.

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El exmandatario también había recibido un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre pasado, en un proceso que generó atención internacional por sus implicaciones políticas y judiciales.

Antecedentes del caso

En junio de 2024, un tribunal federal en Nueva York condenó a Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, a 45 años de prisión tras hallarlo culpable de tres cargos relacionados con el narcotráfico.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el exgobernante facilitó el tránsito de grandes cantidades de cocaína —estimadas en cientos de toneladas— a través de territorio hondureño con destino a Estados Unidos.

Hernández fue detenido el 15 de febrero de 2022, pocas semanas después de dejar el poder, en un operativo realizado en su residencia en Tegucigalpa. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial que se extendió por varias semanas.

Vínculos señalados en el proceso

Durante el juicio, fiscales estadounidenses presentaron testimonios y evidencias que lo vinculaban con figuras del narcotráfico internacional, entre ellas Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014.

Dos años antes de la condena del expresidente, su hermano, Antonio Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico en un tribunal federal estadounidense.

Alcance de la decisión

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el alcance de la resolución del tribunal de apelaciones ni sobre los efectos concretos que tendrá en la situación judicial del exmandatario.

Se espera que en los próximos días se aclaren los términos de la decisión y sus implicaciones legales, en un caso que ha tenido repercusión tanto en Honduras como a nivel internacional.

FUENTE: Con información de Europa Press