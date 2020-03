Guaidó: Hoy más que nunca es imperativo la ayuda humanitaria

"Enfrentamos esta pandemia, este virus, en medio de una crisis humanitaria compleja porque también tenemos malaria, fiebre amarilla y falta de servicios básicos en Venezuela, algo que tenemos años denunciando", indicó Guaidó a través de un Live en Instagram.

El líder opositor, que compartió con un el médico venezolano Julio Castro, miembro de su equipo técnico, instó que "hoy más que nunca es imperativo la ayuda humanitaria" en Venezuela, "la dictadura reconoció la crisis".

Ante los casos confirmados de coronavirus COVID-19, el presidente interino insistió que "se deben atender a todos los venezolanos y no solo a Caracas. Será prioridad la población vulnerable, es importante que podamos proteger a nuestra familia".

Guaidó criticó el accionar del régimen de Nicolás Maduro, que ante la pandemia provocada por el coronavirus ha intentado levantar el "bloqueo" indicado por EEUU y buscar "apoyo financiero en instituciones que durante años el chavismo a despotricado", haciendo referencia así a la solicitud de préstamo elevada por la dictadura al Fondo Monetario Internacional.

"Nadie puede sacar provecho de una emergencia tan trágica como la que estamos atravesando", sugirió el mandatario. "Cuando alguien dice que no hay que politizar, se quiere sacar provecho de la emergencia. No se puede olvidar al responsable de la crisis de salud y servicio público. No se puede buscar una legitimidad que no tienen".

Asimismo, Guaidó aseguró al país que “no vamos a deponer en ningún momento nuestras banderas de lucha”, por lo que indicó que mañana indicará las acciones a seguir.

Castro, en tanto, además de dar recomendaciones para evitar la propagación de la pandemia, indicó que el cuerpo médico está en contacto con este sector de Colombia y Brasil en busca de "ayuda bilateral".

El galeno señaló que en "el 80 por ciento de los hospitales de Venezuela no hay jabón" para el personal, mientras que un "58 por ciento de los centros de salud no cuentan ni siquiera con agua", algo fundamental para poder combatir la pandemia del coronavirus.