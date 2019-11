Guaidó: La protesta del 16 de noviembre es el inicio de la movilización permanente

El Jefe de Estado afirmó que “a horas del 16 de noviembre ya es un éxito. Ya el 16 de noviembre cumplió uno de los principales objetivos que es volver a las calles ante una dictadura. La gente despertó, y se refleja en el pánico del régimen que solo les queda amenazar para tratar de amedrentar”, reseñó una nota de prensa de la presidencia de Juan Guaidó.

“Hemos unificado el reclamo en una sola voz, el fin de la usurpación, convocar elecciones presidenciales libres, es la única exigencia”, aseveró el presidente encargado.

En este sentido, Guaidó destacó que “en estos momentos la mayoría de los venezolanos decidieron participar y saben que depende de todos, saben que la protesta sostenida es la solución para poder lograr los objetivos”.

“Nuestra lucha será permanente. Yo asumiré mi responsabilidad y es victoria que todos asuman su rol”, afirmó el Jefe de Estado.

En este sentido, precisó que “el 16 de noviembre marca la ruta de esta protesta permanente, de esta exigencia de ser libres y sobre todo felices”.

“El día de mañana el mensaje es cada venezolano en la calle, la determinación de un pueblo que no se rinde, que no se cansa, que sigue, que no nos vamos a detener hasta que se vaya el dictador”, sentenció el presidente encargado.

Guaidó hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que se pongan del lado de la Constitución. “El pueblo ya está revelado al hambre, a las necesidades, a la falta de medicinas”.

“La mayoría de la FAN está del lado del pueblo, de la Constitución, porque están pasando hambre”, sentenció.

El Jefe de Estado recalcó el llamado a los componentes militares y policiales de todo el país. “Los necesitamos además para ejercer soberanía, enfrentar al ELN, la disidencia de la Farc, los grupos irregulares en Venezuela, el mensaje es muy claro y directo”, concluyó.