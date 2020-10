Guaidó pide "unidad de los países democráticos" en torno a Venezuela

El presidente encargado destacó la importancia de lograr “máxima presión a la dictadura para lograr una solución al conflicto”.

“Todos tenemos un rol en este proceso y ese es el mensaje del Comisionado Leopoldo López”, indicó.

Este martes, el líder opositor Leopoldo López ofreció una rueda de prensa desde Madrid, España, luego que saliera de Venezuela, donde era preso político de la dictadura de Nicolás Maduro.

En el encuentro con los medios de comunicación, López pidió "unidad" a la oposición hacia "la conquista de la libertad", mientras que solicitó a los detractores de Maduro desencantados tras años de lucha "que tengamos la fe, la determinación de seguir adelante".

Igualmente, se comprometió a "aportar mucho fuera de Venezuela" para "salir del dictador", y lanzó un mensaje a los cinco millones de venezolanos que según la ONU han emigrado de Venezuela, país sumergido en la peor debacle económica de su historia reciente: "Tengamos la convicción de que vamos a regresar a Venezuela, y vamos a regresar a una Venezuela libre".

López aseguró que desde el extranjero seguirá impulsando unas "elecciones presidenciales libres" en Venezuela, y agregó que es "responsabilidad de nosotros los venezolanos, pero también del mundo libre (...) hacer lo que nos corresponda para liberar a Venezuela".

En palabras de optimismo, López citó al expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien en 1968, en medio de circunstancias políticas del momento en el país, dijo la frase "We will come back".

"Como millones de venezolanos, salgo del país con el corazón arrugado. Pero hermanos y hermanos, tengan la convicción de que vamos a regresar a una Venezuela libre, como nos la merecemos, pero no será fácil... We will come back", confesó.