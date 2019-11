La Asamblea Legislativa de Bolivia convoca sesión para el martes para resolver la acefalia

Este mismo lunes la defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, ha emplazado a los miembros de la Asamblea Legislativa a acelerar el proceso de sucesión constitucional para pacificar el país.

Los últimos acontecimientos relacionados con la renuncia del presidente boliviano Evo Morales y la crisis política que sacude a Bolivia.

20:00

Maduro acusa a Trump de golpe en Bolivia

El dictador venezolano Nicolás Maduro acusa al gobierno de Donald Trump de estar detrás del golpe de Estado, que según él, obligó a Morales a separarse del poder.

“Nosotros lo denunciamos. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia lo dieron, financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años”, dijo el mandatario en Caracas acompañado de sus ministros y los alcaldes y gobernadores oficialistas, reunidos en el palacio de gobierno.

Trump “dio la orden de derrocar al indio, de acabar con el indio”, afirmó.

“Esta emboscada que se montó contra Evo Morales se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta pueblo!”, insistió el gobernante venezolano, citando el comunicado difundido horas antes por la Casa Blanca en Washington.

“¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea por la paz, por la patria, por la soberanía y por la revolución bolivariana de Venezuela”, agregó.

15:00

México concede asilo político al expresidente boliviano Evo Morales

El canciller mexicano Marcelo Ebrard lo anunció el lunes en conferencia de prensa, un día después de que Morales presentara su renuncia presionado por el ejército y después de semanas de protestas masivas y denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

Horas antes, Ebrard había dejado claro que, para México, hubo un golpe de Estado en Bolivia y que su gobierno ya había recibido más de 20 solicitudes para recibir asilo político.

“El ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil, por consiguiente es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional”, explicó Ebrard.

México, junto a Uruguay, Cuba, Venezuela y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, coincidieron en calificar de golpe lo ocurrido en el país andino. El resto de países de la región mostraron su preocupación pero eludieron ese término y enfatizaron la necesidad de que se realicen elecciones democráticas libres y que se transite por un camino de paz.

“México no aceptaría un gobierno de carácter militar... Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente”, agregó el secretario de Relaciones Exteriores. “Estamos muy preocupados”.

Aquí las noticias más importantes hasta:

17:15

No hubo golpe de Estado en Bolivia asegura EEUU

Altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense dijeron el lunes que la situación en Bolivia no constituye un golpe de Estado, tal como lo han denunciado varios gobiernos latinoamericanos.

El gobierno estadounidense considera que no habrá ruptura del orden constitucional en la nación andina una vez que un presidente interino convoque a nuevas elecciones en 90 días.

El primer mandatario indígena boliviano, Evo Morales, renunció el domingo tras semanas de protestas originadas por unas disputadas elecciones.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que los militares bolivianos simplemente señalaron que la seguridad pública se había deteriorado cuando le pidieron a Morales que renunciara.

Solicitaron anonimato por no estar autorizados para conversar con periodistas.

16:22

Mesa denuncia que "una turba violenta" se dirige a su casa en una nueva jornada de disturbios en Bolivia

El opositor boliviano Carlos Mesa ha denunciado este lunes que "una turba violenta" se dirige a su casa, en el marco de una nueva jornada de disturbios en La Paz y El Alto por la crisis política abierta tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

"Muchas personas me alertan indicando que una turba violenta se dirige a mi domicilio para destruirlo. Solicito a la Policía Nacional que evite esa locura", ha dicho el ex presidente y ex vicepresidente en Twitter sin dar más detalles.

Según el diario boliviano 'La Razón', al menos una veintena de personas han resultado heridas por la acción de grupos armados con palos, piedras y hasta dinamita que han actuado este lunes en La Paz y El Alto.

La Policía se ha desplegado en algunos lugares dando lugar a enfrentamientos con estos grupos armados, mientras que en algunos barrios los propios vecinos se han movilizado levantando barricadas para protegerse.

16:00

Trump ve con buenos ojos salida de Morales

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la renuncia del presidente Evo Morales es un momento significativo para la democracia del hemisferio occidental.

Trump dijo que Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a las fuerzas militares de Bolivia por cumplir con su juramento de proteger la Constitución boliviana.

El primer presidente indígena de Bolivia renunció el domingo luego que militares le sugirieron que renunciara, tras semanas de manifestaciones desde unas elecciones disputadas.

La renuncia de Morales mantiene la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano pueda alzar su voz, dijo Trump.

Trump también dijo que los acontecimientos en Bolivia envían a Venezuela y Nicaragua el fuerte mensaje de que “la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán”.

“Ahora estamos más cerca de tener un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre”, puntualizó.

14:30

Senadora llamará a elecciones

Jeanine Añez BOLIVIA La segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, llega al Congreso en La Paz, Bolivia, el lunes 11 de noviembre de 2019. AP / Natacha Pisarenko

La senadora opositora Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del poder legislativo, llegó el lunes a la sede de la Asamblea Legislativa e informó que asumirá la presidencia del Senado y se compromete luego a llamar a elecciones.

Una vez asumida la presidencia del Senado, Añez queda en la cadena de sucesión constitucional a la presidencia después de la renuncia de su colega Adriana Salvatierra, quien dimitió la víspera.

“Es de manera constitucional. Voy a sumir primeramente la presidencia del Senado”, dice Añez al pedir el cese de la violencia en medio de lágrimas.

“Hemos venido a trabajar... necesitamos el apoyo de todos los movimientos. Todos somos bolivianos”, agrega.

Asegura que busca dar seguridad a todos sus colegas para que lleguen a sesionar por la tarde y dice que tiene la esperanza de convocar a elecciones.

13:20

OEA en contra con la inconstitucionalidad

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que celebrará el martes una sesión extraordinaria para analizar la situación en Bolivia, que vive un vacío de poder tras la renuncia del presidente Evo Morales a su cargo.

El organismo informó en un comunicado que la reunión se realizará a petición de las misiones de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En la sesión se presentará también el análisis sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre. En un reporte preliminar, la misma OEA advirtió el domingo que se presentaron diversas irregularidades.

Más temprano, la OEA eludió referirse a un golpe en un comunicado emitido el lunes en el que rechazó “cualquier salida inconstitucional a la situación” en el país andino.

Asimismo, lanzó un llamamiento “a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho” y pidió “de forma urgente” que se reúna la Asamblea Legislativa boliviana para garantizar el funcionamiento del país y nombrar nuevas autoridades que garanticen un nuevo proceso electoral.

Bolivia entró el lunes en un vacío de poder e incertidumbre política tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia presionado por el ejército y después de semanas de protestas masivas y denuncias de fraude en las últimas elecciones. También renunciaron todas las autoridades que, según la constitución, estaban llamadas a sucederlo.

Más allá de los aliados incondicionales del gobierno de Morales como Venezuela y Cuba, México y Uruguay no dudaron en calificar lo sucedido como un golpe de Estado, postura a la que también se unió el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que asumirá el poder el próximo 10 de diciembre.

Pero como ha ocurrido en las últimas crisis políticas de la región, aunque todos los gobiernos se manifestaron preocupados y abogaron por la no violencia, los Ejecutivos de tinte conservador evitaron hablar de golpe y recordaron que los comicios presidenciales en Bolivia estuvieron marcados por las irregularidades -que la OEA pidió que se sigan investigando-, mientras los gobiernos de izquierda defendieron a Morales y pidieron que se garantice su seguridad.

“El ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil, por consiguiente es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional”, dijo Marcelo Ebrard, el canciller mexicano.

Según explicó, en el país andino no existe previsión constitucional para el caso de que el ejército exija la dimisión del mandatario y por eso México considera a Morales el líder legítimo de ese país aunque haya renunciado tras convocar nuevas elecciones.

En este sentido, Ebrard dijo que las puertas de México están abiertas a darle asilo político aunque todavía no hay una propuesta formal al respecto.

“México no aceptaría un gobierno de carácter militar... Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente”, agregó el secretario de Relaciones Exteriores. “Estamos muy preocupados”.

Uruguay fue igual de contundente al expresar “su consternación por el quiebre del Estado de Derecho producido en el Estado Plurinacional de Bolivia, que forzó la salida del poder del presidente Evo Morales y sumió al país en el caos y la violencia”.

También se pronunciaron en esta línea el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “se quebró la legalidad y se debe velar por la integridad física de Evo, otros líderes y pueblo boliviano” y el venezolano Nicolás Maduro que llamó a una movilización internacional contra el “golpe de Estado”.

En el extremo opuesto, el más contundente fue el brasileño Jair Bolsonaro en sus declaraciones al diario O Globo del domingo. “La palabra golpe se usa mucho cuando pierde la izquierda, ¿verdad? Cuando ganan, es legítimo. Cuando pierden, es un golpe. No entraré en esta narrativa”.

Desde Argentina, el conservador presidente Mauricio Macri se limitó a mostrar su preocupación mientras su canciller, Jorge Faurie, indicó el lunes que “en este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos para considerar esto como un golpe de Estado” porque el ejército no ha asumido el poder. Agregó que el papel de las fuerzas armadas “es muy importante” para “garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir un rol más protagónico que el que marcan las leyes” ya que nadie quiere “reeditar” los golpes de Estado de la historia latinoamericana que tuvieron “trágicas consecuencias para todas nuestras naciones”.

Perú, Guatemala, Paraguay y Ecuador apostaron por un llamamiento al respeto de los derechos humanos, la constitución boliviana, a la no violencia y que haya elecciones limpias con observación internacional.

Al otro lado del Atlántico, el jefe electo de la diplomacia europea y ministro de Asuntos Exteriores español Josep Borrell, alabó la nueva convocatoria de elecciones pero mostró su preocupación por el hecho de que haya sido el ejército quien “haya provocado una situación que hoy es de vacío de poder”.

“Esperamos que se restauren los marcos constitucionales que sean los adecuados en el país, que se convoquen de nuevo elecciones y pedimos a todos los actores que garanticen la seguridad de todos los bolivianos, pero también del presidente Morales y de los miembros de su gobierno”, declaró.