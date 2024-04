María Corina Machado: "el plan A soy yo"

Para Machado, el plan B o C no existe. La política se niega a decir a qué candidato apoyará en última instancia e insiste en que la idea de "que sea Maduro quien decida a quién él acepta como contendor, eso no existe".

Cientos de personas se reunieron en una pequeña calle de San Antonio de los Altos para escuchar a Machado, que arrasó las primarias de la oposición celebradas en octubre pasado con más del 90% de los votos.

"Pongo mi vida en sus manos", dijo a seguidores que la vitorean.

Machado insistió en que las primarias de octubre pasado fueron históricas y marcaron un hito en la vida política de Venezuela de los últimos años.

“Ese día el ciudadano salió y tomó el control. Ese día se cerró un ciclo de división, de odio y se dejó atrás una forma vieja de hacer política. Este país ya cambió. Algunos no se dan cuenta”, expresó la coordinadora nacional de Vente Venezuela y advirtió que todavía hay quienes "creen que encerrados en unas oficinas en Caracas pueden borrar de un plumazo lo que tres millones de venezolanos mandaron".

"Hacemos posible lo imposible"

Inhabilitada para ejercer cargos públicos por la Contraloría General, de línea chavista, Machado había designado a la académica Corina Yoris para reemplazarla, pero ésta última no pudo ser inscrita por un veto del régimen. La Plataforma Unitaria Democrática entonces registró a un candidato "provisional", el diplomático Edmundo González Urrutia, con la idea de cambiarlo antes de la votación.

Machado se aferra a la esperanza de estar en la boleta electoral o al menos tener a alguien de su confianza. El régimen de Maduro descartó la posibilidad de introducir un nombre distinto a los 13 candidatos que ya se inscribieron.

"Tenemos hasta 10 días antes de las elecciones para sustituir una candidatura", afirmó, confiada en "avanzar y mantener esta negociación en los días por venir" para "que pueda haber una candidatura que tenga el apoyo de todas las fuerzas unitarias".

"Si algo yo he aprendido es que en Venezuela hacemos posible lo imposible", dijo en relación a las "primarias extraordinarias" de octubre. "Me decían que era imposible hacer primarias, que el país se movilizara, entusiasmar en un gran movimiento social a una Venezuela que se veía apagada, triste, desconfiada de la política", sostuvo.

"Hay desconfianza"

Machado evita hablar sobre la candidatura de Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia (occidente), quien fue rival del fallecido Hugo Chávez en 2006, y es actualmente cuestionado por sectores de la oposición de actuar en defensa de los intereses de Maduro, algo que él niega.

"Es un hecho público y notorio" que en la oposición "hay desconfianza", dijo Machado, sin mencionar su nombre.

Descarta, no obstante, cualquier idea de un boicot como en 2018, cuando Maduro fue reelegido.

"La abstención la quieren ellos. La abstención la quiere imponer el régimen con miedo, con candidaturas que no son legítimas o que no tengan el apoyo de la sociedad venezolana. Ellos son los que quieren provocar la división", señaló Machado que asegura tener 80% de respaldo.

"Unas elecciones en las que (...) el régimen impone al candidato no son obviamente unas elecciones limpias y libres. O inclinamos la cabeza o luchamos por nuestros derechos, por la justicia. Tenemos tiempo, el pueblo está decidido, los venezolanos quieren votar", afirmó.

"Tengo confianza en el pueblo, no en el CNE (Consejo Nacional Electoral). Hemos visto toda la arbitrariedad del sistema electoral. Estamos ante un proceso lleno de obstáculos. ¿Cómo superar los obstáculos? Con organización, fuerza ciudadana, capacitación, preparación, entusiasmo y coraje", señaló.

"Amenazas brutales"

Machado denunció persecución. Siete miembros de su equipo de campaña han sido detenidos, acusados de conspiración, y se sumaron a los 269 "presos políticos" del régimen contabilizados por la ONG Foro Penal.

Otros seis colaboradores, que tienen órdenes de arresto, se encuentran refugiados en la residencia de la embajada de Argentina.

"Nosotros estamos convencidos que lo mejor para Venezuela es una transición negociada que pasa por una elección libre y justa, que es lo que estamos demandando", remarcó.

"Las amenazas son brutales contra mí, contra mi entorno, hasta mi familia", sostiene. "Pero esto es hasta el final", dijo.

Embed Todo esto tiene que ver con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestros hijos y lo que tenemos que hacer para traerlos de vuelta a casa.



Hoy, los ciudadanos y las organizaciones políticas estamos unidos en este proyecto, dándole la cara a Venezuela hasta el final…… pic.twitter.com/tow2EX8g3O — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2024

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de AFP