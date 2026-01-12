Más de 20 presos políticos son puestos en libertad, faltan muchos más reclaman familiares

La vida de presos políticos en la cárcel de El Rodeo en Venezuela corre peligro, han advertido familiares y defensores de derechos humanos,

CARACAS .- Otros 24 presos políticos fueron puestos en libertad este 12 de enero en la madrugada, entre ellos dos italianos que fueron detenidos también en forma arbitraria por el régimen de Venezuela. Hasta ahora la cifra total de excarcelaciones es de 41 la personas en cuatro días, según el reporte de la ONG Foro Penal que hace el seguimiento de las liberaciones.

Las personas venezolanas y extranjeras se encontraban bajo procesos judiciales en las cárceles El Rodeo I y La Crisálida, ambas ubicadas en las afueras de Caracas.

“Se esperan por próximas excarcelaciones”, dijo la organización que asiste a presos políticos en el país y que se encontraba “verificando” otras excarcelaciones que habrían tenido lugar esta madrugada.

Los italianos liberados son el empresario Mario Burló y el trabajador humanitario Alberto Trentini, quienes viajarán a Italia en las próximas horas, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

También fue excarcelado Alejandro González, quien estuvo detenido un año y 11 meses en el Rodeo I siendo inocente, informó la abogada Theresly Malave. González, expareja de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel quien viajó a España tras su liberación, fue aprehendido sin orden judicial, el 9 de enero de 2023, junto a familiares de San Miguel que luego dejaron libres,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010617096837775513&partner=&hide_thread=false #12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela:



La Crisálida



1) Yuli Marcano Rojas

2) Beverly Polo

3) Deisy Hugles González

4) Raymar Nohely Pérez Alvarado

5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano

6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

Reclaman retrasos en libertad de más presos políticos

Mientras, familiares de detenidos permanecen concentrados frente a las cárceles del país a la espera de la información oficial sobre la puesta en libertad de sus parientes, la cual no ha sido suministrada por las autoridades del régimen.

“Faltan muchos más”, dijo la madre de uno de los encarcelados que reclama el retraso de las excarcelaciones de personas inocentes y que fue ofrecidas por el régimen.

En tanto, otros familiares temían por que “haya más muertos”, tras confirmarse la muerte del policía regional Edison Torres Fernández, de 52 años de edad, este domingo.

Según dijo el fiscal general Tarek William Saab, Torres, quien se encontraba preso en El Rodeo I, falleció debido a “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.

El 8 de enero pasado, el régimen informó que pondría en libertad a “un número importante de personas” que fueron detenidas por motivos políticos a raíz de las protestas del fraude electoral de 2024, en el contexto de las conversaciones con el gobierno de EEUU en procura de una transición política.

Este lunes, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó en un comunicado que “se han concretado 116 nuevas excarcelaciones” de “personas privadas de libertad por hechos vinculados a la alteración del orden constitucional y a atentados contra la estabilidad de la nación”.

Sin embargo, el proceso transcurre con notoria lentitud hasta el extremo de que las ONG contabilizaban menos del 1% de liberaciones en 48 horas del anuncio.

Silencio forzado sobre periodistas

El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, por su parte, denunció una "estrategia sistémica de silencio forzado" y criminalización del ejercicio de los periodistas independientes, luego del decreto de Estado de Conmoción Exterior del 3 de enero pasado, tras la captura de Maduro.

Según el reporte gremial, el régimen ha practicado16 detenciones arbitrarias de periodistas, incluyendo 13 corresponsales de medios extranjeros y 15 deportaciones de los trabajadores de la prensa internacional destacados para coberturas periodísticas en Venezuela.

Además, exigieron la liberad plena de 21 periodistas. "El gremio exige el cese del hostigamiento y la liberación inmediata de los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos", afirmó en un mensaje por redes.

