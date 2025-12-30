Meta adquiere Manus, agente de IA diseñado para operar con autonomía total

Meta i nformó la adquisición de la ' startup ' Manus para "desbloquear oportunidades" con su agente autónomo de inteligencia artificial ( IA ), que seguirá operando como hasta ahora y se integrará en los productos del gigante tecnológico para llegar a más empresas.

El equipo de Manus se incorporará a Meta, donde seguirá desarrollando su agente de IA de propósito general, que trabaja de manera autónoma en la realización de tareas complejas, como investigación de mercado, programación y análisis de datos.

Este agente apareció a principios de año y, desde entonces, ha gestionado más de 147 billones de tokens y creado más de 80 millones de computadoras virtuales. La adquisición de Meta les permitirá "construir sobre una base más sólida y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones", dijo el director ejecutivo de Manus, Xiao Hong, en un comunicado.

Meta, por su parte, compartió en otro comunicado su intención de seguir ampliando este servicio "a muchas más empresas" y "desbloquear oportunidades para las empresas" en todos sus productos, tanto comerciales como de consumo, incluido Meta AI.

