martes 14  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Aseguran que hijos de Britney Spears han sido un apoyo fundamental para la cantante

Según la revista People, fueron ellos quienes le mostraron su apoyo para que accediera a la rehabilitación

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden James.&nbsp;

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden James. 

Captura de pantalla/Instagram/@britneyspears
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, hijos de Britney Spears, han dejado atrás los conflictos familiares del pasado para reescribir junto a la Princesa del Pop un nuevo capítulo en sus vidas. Y en las últimas semanas lo han demostrado pasando tiempo junto a ella.

Sin embargo, trascendió que luego del arresto que Britney protagonizó por conducir bajo los efectos del alcohol, sus hijos fueron un apoyo fundamental para las decisiones que tomaría.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
POLÉMICA

Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación
El ex productor de cine Harvey Weinstein asiste a una audiencia previa a su nuevo juicio, en la Corte Suprema de Nueva York, el 29 de enero de 2025. 
POLÉMICA

Comienza nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

Según la revista People, fueron ellos quienes le mostraron su apoyo para que accediera a la rehabilitación.

"Ella estaba muy alterada y conmocionada después de su arresto. Y está aterrorizada de ir a la cárcel. Le ha llevado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción. Su equipo ha estado presionando para que reciba tratamiento desde su arresto", dijo la fuente.

"Las personas a su alrededor se preocupan mucho y están constantemente tratando de apoyarla, pero puede ser difícil. Ha habido muchas preocupaciones desde el arresto. Sus hijos fueron una gran parte para que ella fuera a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté saludable", agregó.

Ingreso voluntario

El domingo 12 de abril, Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación. Aunque un representante de la estrella pop confirmó a la revista Billboard el hecho sin dar detalles del motivo que la llevó a esta acción, TMZ señala que recibirá ayuda por abuso de sustancias.

La decisión de Britney llega poco más de un mes después de que fuera arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, en el condado de Ventura, California.

La noche del 4 de marzo Spears fue fichada por la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura y liberada a la mañana siguiente.

Según Los Angeles Times, la acción de la artista está vinculada a este hecho, pues tiene una cita programada con la justicia el 4 de mayo.

Temas
Te puede interesar

Ópera de Londres dice que críticas de Timothée Chalamet impulsaron sus ventas

Katy Perry envía mensaje a fanáticos tras acusación de agresión sexual

Ministro francés solicita prohibición del concierto de Kanye West en Marsella

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado Marco Rubio. 
WASHINGTON

Rubio ve diálogo entre Israel y Líbano como una "oportunidad histórica"

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Doral iza la bandera de aceptación del autismo.
RESPALDO

Doral reafirma compromiso con la inclusión al izar bandera del autismo

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial