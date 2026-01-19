Brooklyn Beckham acusa a David y Victoria Beckham de intentar dañar su matrimonio

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

MIAMI.- Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, ahora el modelo y chef ha roto el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven de 27 años alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", inicia Brooklyn.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", manifestó.

Motivos

En su mensaje, el primogénito de la pareja aseguró que por mucho tiempo intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz y alegó que incluso el día de su boda estuvo eclipsado. Esto último, confirma los rumores sobre la presunta intervención que Marc Antony hizo en la celebración del evento, donde elogió a Victoria.

Según una fuente consultada por People, Victoria se apoderó de un momento especial de la celebración: un baile que la pareja había planeado hacer con una canción específica.

"Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo en la boda. Antes de que empezara la canción, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: '¡La mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!'", dijo en mayo una fuente cercana a la familia.

Sobre esto, Brooklyn manifestó: "Mi madre me estaba esperando para bailar... Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida".

Agregó que Victoria a último minuto se negó a hacer el vestido de Nicola, y que la noche de la boda, su familia le dijo que su esposa 'no era de sangre' ni 'familia'.

Promoción mediática

En otro video, Brooklyn también señaló que la fiesta de cumpleaños número 50 de su padre fue una forma de intentar boicotearlos.

"Valoran la promoción pública y los respaldos por encima de todo... La marca Beckham es lo primero. El 'amor' familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar".

El modelo dijo que él y Nicola viajaron a Londres para celebrar en privado con David, pero él se negó.

"Esperamos en nuestra habitación de hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todos lados. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada".

Por último, Brooklyn insistió en que desde que eligió el distanciamiento, siente paz y alivio:

"Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia".