Donald Trump ataca a Jimmy Kimmel por un error en los Óscar que no cometió

El posible candidato presidencial se refirió a Kimmel como un 'estúpido' y criticó su desenvolvimiento como el maestro de ceremonias de los premios Óscar, noche en la que sobre el escenario el comediante leyó un comentario que Donald Trump hizo en redes sociales.

Además, Trump afirmó que Kimmel había cometido un importante error en la gala, al presentar el galardón a mejor película.

"Fue un ahogo clásico, uno de los más grandes jamás realizados en el mundo del espectáculo, y para colmo, se olvidó de decir la famosa y obligatoria frase: ‘y el ganador es’. En lugar de eso, tartamudeó mientras abría el sobre", escribió Trump.

El error de Trump

Sin embargo, Donald Trump sufrió un momento de confusión, pues no fue Kimmel el encargado de anunciar a la película ganadora. El actor Al Pacino, de 83 años, fue quien anunció a Oppenheimer como el filme que se consagró en la 96 edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Igualmente, Trump aseveró que no se usó la frase 'and the winner is' (el ganador es). Sin embargo, esta no se usa desde finales de la época de los 80.

Desde 1989, la tradición es decir: "and the Oscar goes to" (y el Óscar es para).

Jimmy Kimmel aprovechó la oportunidad para hacer un nuevo chiste al respecto citando la forma en la que Trump se llama asimismo: 'genio estable', reseñó CNN.

"Para ser justos con nuestro expresidente, muchos genios estables me confunden con Al Pacino…", escribió en X.