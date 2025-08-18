lunes 18  de  agosto 2025
Lili Estefan responde a críticas del régimen cubano hacia su hija

Con esta defensa pública, Lili Estefan busca transmitir un mensaje de resiliencia y unidad familiar, resaltando que la representación de Cuba trasciende fronteras

Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida. &nbsp;

Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.

 

AFP/Dimitrios Kambouris
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La coronación de Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora Lili Estefan, como Miss Universe Cuba 2025, ha generado controversia en la isla, luego de que medios oficiales y opinadores vinculados al régimen cubano cuestionaran su elegibilidad y criticaran su origen y dominio del idioma español.

El artículo publicado en un periódico cubano cuestionaba que Lina, nacida fuera de Cuba, represente a la provincia de Santiago de Cuba y señalaba que su español no era suficientemente fluido para representar al país. La crítica ha desatado un debate sobre identidad, representación y los criterios que definen la participación en certámenes internacionales de belleza.

El cantautor Jaze.  video
Jaze comparte detalles del álbum "Quizá no es para tanto"
William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

En respuesta a estas declaraciones, Lili Estefan se pronunció en el programa El Gordo y la Flaca, defendiendo a su hija y resaltando que Lina representa a Cuba a través de su herencia y valores familiares.

“El certamen no solo valora la belleza; también reconoce el empoderamiento, los logros y la preparación de la mujer moderna”, comentó Estefan, quien subrayó que las críticas no solo afectan a Lina, sino también a muchas jóvenes cubanas que sueñan con oportunidades similares.

Desafío personal

Por su parte, Lina Luaces ha compartido en redes sociales que el proceso ha sido un desafío personal, lleno de aprendizaje y crecimiento. La joven enfatiza que, a pesar de las críticas, su enfoque sigue siendo prepararse para representar a Cuba con orgullo en el certamen internacional, demostrando que su identidad y sus raíces son parte de su fortaleza.

La familia Estefan ha mostrado un frente unido en defensa de Lina, destacando la importancia de apoyar a las nuevas generaciones y de reconocer sus logros, independientemente del lugar de nacimiento o del dominio del idioma.

Expertos en concursos de belleza y cultura latina señalan que los certámenes como Miss Universe valoran aspectos más amplios de la personalidad y la preparación de las candidatas, y que la polémica refleja tensiones sobre identidad y nacionalidad en la diáspora cubana.

El caso ha generado gran repercusión en redes sociales, donde seguidores de Lina y de Lili Estefan han expresado mensajes de apoyo, destacando la perseverancia, disciplina y orgullo familiar que la joven demuestra en su camino hacia la corona internacional.

Con esta defensa pública, Lili Estefan busca transmitir un mensaje de resiliencia y unidad familiar, resaltando que la representación de Cuba trasciende fronteras y que los logros de las nuevas generaciones deben ser celebrados y apoyados.

